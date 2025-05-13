中原：H按息率降至2.87厘　25個指數屋苑回報逾4厘

中原指出，香港銀行同業拆息(HIBOR)持續回落，以H加1.3厘計，實際供樓息率由封頂息率3.5厘，大幅降至2.87厘，令「供平過租」屋苑增加。中原城市領先指數CCL合共143個成分屋苑，已有125個屋苑出現「供平過租」，佔比例高達約87%，當中25個屋苑的回報率更高於4厘。

以紅磡黃埔新邨為例，據該行網站顯示，屋苑現時最平放盤叫價370萬元，實用面積約360方呎，市值租金約1.4萬元，假設承做7成按揭、按息2.87厘及分30年還款計，每月供款10,739元，較租金低逾兩成。

此外，該盤為目前租金回報最高的成分屋苑，2月份最新租金回報率錄約5.34厘。其餘租金回報達4厘以上屋苑，還包括全數傳統10大屋苑，當中以沙田第一城錄約4.49厘較高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入5月，樓市利好消息湧現，包括拆息回落及中美貿易緊張局勢緩和，有助提升買家入市信心。政府積極搶人才，帶動租賃需求上升，租金持續上揚。然而樓價卻未有同步上升，出現「供抵過租」現象，部分原本打算租樓的人士考慮轉為置業，市場有望出現更多「轉租為買」的需求，進一步帶動樓市交投增加。

他估計，5月一手成交量料約2,500至3,000宗，較4月增加逾1倍，二手成交料約4,500宗，升幅約兩成。