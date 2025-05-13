證監會與加拿大安大略省證監會合作　加強監督跨境投資管理

香港證監會與加拿大安大略省證券事務監察委員會(Ontario Securities Commission，簡稱安大略省證監會)在卡塔爾多哈參加國際證券事務監察委員會組織周年大會期間簽訂諒解備忘錄，就監督兩地集體投資計劃投資經理方面加強合作。

該諒解備忘錄將加強證監會與安大略省證監會的監管合作，並促進雙方的信息交流。證監會已在簽訂該諒解備忘錄後，將加拿大安大略省列入其可接納監察制度名單，並將利便持有安大略省證監會牌照的管理公司就證監會認可基金提供投資管理服務。

安大略省證監會行政總裁Grant Vingoe表示，雙方簽訂諒解備忘錄，對兩地市場均是重要時刻。透過更緊密的合作，為受監管的公司開拓新市場，同時亦促進跨境信息共享以保障投資者。安大略省證監會與香港證監會是緊密的盟友，一起致力於支持業界、保障投資者及協助資本市場發展。

證監會行政總裁梁鳳儀指出，這份諒解備忘錄不但標誌着證監會與安大略省證監會在加強監管合作方面向前重要一步，亦為兩地市場的資產管理公司提供跨境投資管理服務奠定了基礎。在全球形勢更為複雜、嚴峻且多變之際，促進跨市場行業合作，及深化香港與可信且志同道合的海外夥伴之間的市場聯繫，將確保香港的資本市場維持穩健和堅韌。