九龍灣MegaBox商場推「1折感謝祭」

九龍灣MegaBox商場將推出橫跨7周的「1折感謝祭」，包括家具家品、寵物用品、寢具家品、智能家電及環球美饌五大消費主題，超過1萬件貨品折扣低至1折，總值超過300萬港元。

感謝祭由5月15日至7月2日，集合全球知名家居品牌，提供過萬件貨品低至1折，涵蓋家具、床上用品、裝飾擺設、家電、廚具及寵物家具等。感謝祭期間，顧客於商場購買家居布置及用品或電子產品，即可換領價值980元的炒鍋、價值1,499元的天然乳膠枕頭、價值2,980的抗病毒空氣淨化機。啟德、九龍灣住戶消費可額外賞高達200元的家具品牌禮品卡。並將每周送出電動梳化、寵物布藝梳化、空氣清新機、按摩椅等豪華家居禮品。

而顧客於活動期間消費滿指定金額，並將單據上載至MegaBox App，即可獲得家品及美食電子現金券，獎賞將自動存入App內「我的錢包」，可於近30間指定商戶使用。場內任何消費滿100元，即送1套電子家品現金券，總值600元。消費金額達150至299元，可額外獲得10美食電子現金券，消費滿300元或以上，更可獲贈30美食電子現金券。

場內餐廳亦推出1元美食加購優惠，凡消費滿指定金額，即可以1元加購燒肉牛五花、咖啡、串燒、炸雞槌等美食，並可與美食電子現金券同時使用。顧客免費成為Mega Club會員，可每日憑500 Mega Point於MegaBox App換領限時優惠，憑1折電子優惠券消費滿指定金額即享優惠，提供近30個1元及1折美食優惠。

除了家品及美食優惠，逢星期一至星期五，消費滿100元可獲1小時免費泊車，消費滿200元即享兩小時免費泊車。此外，凡於食肆單次消費達100元，可額外獲得1小時泊車優惠。而星期六、日及公眾假期，消費滿200元可享1小時免費泊車，滿400元則可獲兩小時免費泊車，如於食肆單次消費達200元，可再獲1小時泊車優惠。