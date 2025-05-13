中國抗體折讓11%配股淨籌1.23億元
2025年05月13日 21:17
東網電視更多新聞短片
中國抗體(03681)公布，周二(13日)交易時段後，公司與26名認購人(均為獨立第三方)訂立26份認購協議。據此，認購人有條件同意認購而公司有條件同意發行合共112,810,817股認購股份，每股認購價為1.10港元，較周二公司收市價1.240元折讓約11.29%。認購股份相當於公司經發行認購股份擴大的已發行股本約9.37%。認購事項所得款項總額合共將為124,091,911元，而扣除所有相關費用及開支後，所得款項淨額合共將約為123,956,911元。
公司擬將所得款項淨額用於以下用途：(i)45%用於SM17的研發及臨床項目以及潛在國際合作，特別是在中國進行特應性皮炎的皮下橋接研究及二期臨床研究，以支付試驗費用、相關生產成本及相關僱傭成本；(ii)20%用於目前不在產品線內的新候選藥物的臨床前研究、臨床試驗、相關生產、註冊申報的準備工作及相關僱傭成本，以使該公司的產品組合多元化，以及用於新候選藥物的IND申報準備工作，特別是用於臨床前研究、生產成本及相關僱傭成本；及(iii)35%用作一般營運資金。認購事項的所得款項淨額預期於二零二六年年底前動用。