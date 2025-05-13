中國抗體折讓11%配股淨籌1.23億元

公司擬將所得款項淨額用於以下用途：(i)45%用於SM17的研發及臨床項目以及潛在國際合作，特別是在中國進行特應性皮炎的皮下橋接研究及二期臨床研究，以支付試驗費用、相關生產成本及相關僱傭成本；(ii)20%用於目前不在產品線內的新候選藥物的臨床前研究、臨床試驗、相關生產、註冊申報的準備工作及相關僱傭成本，以使該公司的產品組合多元化，以及用於新候選藥物的IND申報準備工作，特別是用於臨床前研究、生產成本及相關僱傭成本；及(iii)35%用作一般營運資金。認購事項的所得款項淨額預期於二零二六年年底前動用。