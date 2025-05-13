荃德花園341呎中層戶累劈55萬沽　呎價跌穿9千元

近日二手交投加速，荃灣荃德花園逾300方呎單位，累減55萬元，即獲外區投資者以305萬元購入，呎價僅約8,944元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城智星閣高層E室，實用面積約502方呎，以710萬元入市，呎價約14,143元，原業主於1994年以約345.5萬元購入，轉手帳面獲利約364.5萬元，升值約1.05倍。

●利嘉閣劉玉麟指，灣仔York Place中層A室，實用面積約682方呎，套三房間隔，新買家為區內客，獲減價108萬元，以以1,280萬元成交，呎價約18,768元，原業主在2010年以約1,282.8萬元買入，帳面蝕2.8萬元。

●中原劉秀瑜稱，灣仔會景閣高層9室，實用面積約618方呎，一房間隔，以888萬元成交，呎價約14,369元，新買家為用家，原業主於2010年以860萬元購入。

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九龍區

●利嘉閣徐浩煇表示，油塘居屋高俊苑E座中層14室，實用面積約426方呎，兩房間隔，新買家為綠表首置客，未補價第二市場叫價320萬元，議價後以296.8萬元成交，呎價約6,967元。

●美聯馬兆鋒稱，九龍塘碧華花園4座中層D室，實用面積約1,212方呎，套三房連工人房間隔，租客「轉租為買」，以1,510萬元連車位承接，呎價約12,459元。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣昇悅居8座中層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，叫價約780萬元放售約2個月後，議價後以710萬元易手，呎價約13,733元。

●香港置業邵偉信指，長沙灣泓景臺1座中層B室，實用面積約640方呎，套三房間隔，望內園景，叫價約1,000萬元，約半年後吸引同區客洽詢，雙方經議價後以928萬元入市，呎價約14,500元。

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新界區

●美聯柯志東表示，荃灣荃德花園2期C座中層F室，實用面積約341方呎，年初叫價360萬元，至4月底因應市況減至330萬元，吸引買家洽詢，最終以305萬元成交，呎價約8,944元，新買家為外區投資者。

●美聯何振榮稱，荃灣海之戀1座高層A室，實用面積約1,139方呎，套四房連工人套房間隔，區內家庭客決定漏夜簽約，並以2,250萬元成交，呎價約19,754元，原業主於2017年7月以約2,283.9萬元購入，近8年帳面蝕讓約33.9萬元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆畦苑B座低層3室，實用面積約566方呎，兩房間隔，區內綠表客表示熟悉該區環境，而且屋苑鄰近家人居所，方便照應，累減30萬元，未補價第二市場以230萬元購入，呎價約4,064元，稍低於市價。

●中原伍耀祖指，天水圍居屋天富苑J座高層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤當天即獲承接，未補價第二市場以323萬元成交，呎價約6,383元，原業主於2007年6月以70.04萬元一手買人。

●祥益謝利官表示，天水圍栢慧豪廷9座高層C室，實用面積約716方呎，套三房間隔，新買家為區內客，考慮到鄰近原住所，搬遷較為方便，累減15萬元，以675萬元購入自住，呎價約9,427元，原業主於2017年以約728萬元購入，帳面虧蝕約53萬元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園M段6街雙號屋，實用面積約950方呎，套三房間隔，連約1,000方呎花園，叫價1,128萬元放售，議價後以1,036.8萬元沽出，呎價約10,914元。

●美聯葉容生表示，粉嶺居屋榮輝中心2座中層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，未補價第二市場以365萬元成交，呎價約6,207元，原業主2012年1月以約167萬元購入。

●美聯梁葦姮表示，大埔中心23座低層D窒，實用面積約325方呎，兩房間隔，早前叫價348萬元放售，獲同區自用客洽詢，雙方議價後以325萬元承接，呎價約10,000元。

●中原曾嘉滙指，大埔白石角嘉熙5座低層D室，實用面積約502方呎，兩房間隔，叫價約660萬元，議價後以623萬元沽出，呎價約12,410元，新買家為外區客，原業主於2018年以881萬元購入，持貨約7年帳面蝕258萬元，貶值約29.3%。

●中原鍾志聰稱，大圍柏傲莊2A座低層平台特色單位，實用面積約495方呎，兩房間隔，叫價1040萬元，議價後以986萬元成交，呎價約19,919元，新買家為新婚內地「高才通」專才，原業主持貨約5年，帳面蝕53.6萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月暫錄約32宗二手買賣，按月升約六成，新港城R座中層1室，實用面積約369方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，日前議價後以480萬元易手，呎價約13,008元，新買家為區內用家。

●美聯李天傑指，馬鞍山星漣海3B座低層E室，實用面積約769方呎，三房設計，享海景，最初叫價899萬元，獲同區客垂青，議價後以855萬元成交，呎價約11,118元，成交價創該屋苑三房戶型新低，首次跌穿860萬元，原業主於2021年購入，帳面貶值約325萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山觀瀾雅軒3座高層B室，實用面積約933方呎，三房間隔，望海景，放盤約4個月，連車位叫價1,200萬元，累減20萬元，獲買家以1,180萬元承接，呎價約12,647元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，新近錄得西貢逸瓏海滙2座頂層戶，實用面積約827方呎，套三房間隔，望內園池景，終以1,020萬元成交，呎價約12,334元，低市價約5%，原業主於2019年11月以1,264萬元購入，持貨逾5年帳面虧蝕244萬元，期內跌價約19%。

●中原何文俊稱，將軍澳日出康城緻藍天2座左翼高層A室，實用面積約791方呎，套三房間隔，另設儲物房，最初叫價1,200萬元，現減價230萬元或約19%，以970萬元沽出，呎價約12,263元址，原業主持貨約10年，帳面需蝕讓193.6萬元。

●中原何俊傑表示，將軍澳新都城5月暫錄約6宗買賣，其中2期9座低層H室，實用面積約538方呎，套三房間隔，擁園景，最初以668萬元放售，現累減50萬元或7%，以618萬元成交，呎價約11,487元。

●利嘉閣楊凱俊稱，將軍澳居屋富康花園9座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場叫價366萬元，議價後以345萬元成交，呎價約8,005元。

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