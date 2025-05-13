美股個別發展　道指跌146點

美股3大指數周二早段個別發展，道指跌146點，報42,263點；標指升12點，報5,856點；納指升106點，報18,815點。港股夜期報23,176點，升149點，高水68點。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，最近的關稅政策緩和、貿易政策趨正常化及美國目前專注於減稅，可能會推動市場回到今年之前的狀態。此前資金流出美國資產的趨勢亦有機會逆轉，故看好美股，尤其是小、中型股票。

不過，美元資產需求仍有變數。據美國銀行發布的全球基金經理調查顯示，5月全球資產管理公司將現金持有比例從4.8%降至4.5%，但同時基金經理對美元的減持倉位卻達到2006年5月以來最大規模。另25%受訪者預計，經濟將出現硬着陸，但比例較前月調查的近半比例有所下降，61%受訪者將軟着陸視為基準情景。

企業消息方面，麥當勞指今夏擬在美增聘37.5萬人，為集團近年最大規模的招聘；又指計劃在2027年底前增設逾900分店，其股價升0.1%。

運動服裝品牌Under Amour公布上季業績，季度收入為11.8億美元，按年跌11.38%；錄得淨虧損6,745.7萬美元，按年計由盈轉虧。

此外，聯邦快遞(FedEx)與亞馬遜(Amazon)重新簽訂送貨服務協議，成為後者的送貨合作夥伴。