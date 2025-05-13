一手樓交投平穩　今錄近20伙成交

新盤市場交投保持平穩，周二(13日)錄得近20宗成交。西沙新一期項目首輪開售在即，經核數後最終截收逾3.3萬張入票，並錄得超額認購高達逾206倍。

●啟德天瀧單日沽兩伙吸金8,021萬

●西沙SIERRA SEA第1B期首輪截收逾3.3萬票

●長沙灣Belgravia Place第1期周六重售2伙

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房呎售約31,178元

●旺角利奧坊‧首隅連平台戶483萬元沽

●啟德維港‧雙鑽周六賣10伙 折實呎價約16,514元起

●馬頭角南首推5伙特色戶下周二起招標出售