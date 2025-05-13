一手樓交投平穩 今錄近20伙成交
2025年05月13日 21:33
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新盤市場交投保持平穩，周二(13日)錄得近20宗成交。西沙新一期項目首輪開售在即，經核數後最終截收逾3.3萬張入票，並錄得超額認購高達逾206倍。
●啟德天瀧單日沽兩伙吸金8,021萬
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周二(13日)招標售出兩伙，總成交金額共涉8,021萬元。項目最新售出的單位包括第1座17樓B室，實用面積1,258方呎，成交價4,568萬元，呎價約36,312元。另一伙為第6座7樓A室，以3,453萬元沽出，按單位實用面積1,085方呎計，呎價約31,825元。全盤累售142伙，連車位共套現約58.7億元。
●西沙SIERRA SEA第1B期首輪截收逾3.3萬票
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，將於周三(13日)作首輪銷售，推售168伙。發展商公布，項目經核數後共接獲33,168個購樓意向登記，當中包括432票為代理入票。按首輪以價單形式出售160伙計，錄得超額認購逾206倍。
●長沙灣Belgravia Place第1期周六重售2伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期，最新修訂價單，將兩伙「撻訂貨」加價，並安排於周六(17日)重售。當中，第1A座5樓1室，實用面積344方呎兩房，原本於去年3月首輪開售時以530.89萬元沽出，當時呎價約15,433元，惟交易已於周一(12日)終止。該單位定價已由583.4萬上調12%至656.3萬元，折實售價587.38萬元，折實呎價約17,075元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS兩房呎售約31,178元
市區豪宅新盤近期頻錄承接，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周二(13日)公布沽出1座17樓C室，實用面積764方呎兩房間隔，成交價2,382萬元，呎價約31,178元。
●旺角利奧坊‧首隅連平台戶483萬元沽
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧首隅，今日招標售出5樓B室連平台戶，實用面積221方呎，外連78方呎平台，以483萬元獲承接，呎價約21,855元。
●啟德維港‧雙鑽周六賣10伙 折實呎價約16,514元起
中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽，周二(13日)上載最新銷售安排，將於周六(17日)以先到先得形式發售10伙價單單位，同時修訂價單，為該批單位增設額外2%至2.5%折扣。項目將發售的單位涵蓋3伙開放式戶及7伙一房單位，實用面積分別為247及305方呎，可享介乎9%至9.5%的總折扣，最新折實價由407.9萬至528.9萬元，折實呎價約16,514至17,341元。
●馬頭角南首推5伙特色戶下周二起招標出售
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，最新上載全新銷售安排，推出5伙連平台特色戶於下周二(20日)起以招標發售，單位實用面積由178至313方呎，戶型涵蓋開放式至兩房間隔。招標期截至6月30日。