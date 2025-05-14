鄧建初：股市與經濟息息相關　惟兩者表現未必掛鈎

隨着時代演變，衍生工具繁多，對沖基金林立，基金規模增長迅速，加上美國大印銀紙，資金氾濫，熱錢四處流竄，尋找機會，傳統股市與經濟掛鈎之概念，實際上已無必然關係。

近年英國、日本及台灣經濟表現之差，已是人所共知，奇怪的是，三者之股市表現，竟然與其經濟狀況背道而馳。倫敦是世界第二大金融中心，英股金融文化模式與美股相近，創出歷史新高可以理解。而日股及台灣同樣曾創出歷史新高，前者應與股神巴菲特大額投資個別日本企業股票有關，台灣因台積電獨大，足以撐起整個台股市場。以上三者皆有一個共通點，能夠持續上升的龍頭大哥，其營業是全球性的，即使地方經濟差，亦推不倒其國際化的業績表現。

美股現仍處在高位，應歸功於一群已是全球化營運、賺取世界各方金錢的巨無霸公司，因此股市與當地經濟表現步伐並不一定是同步，經濟的好與壞只是影響股市的其中一個因素。政治局勢、熱錢流向、政府政策改變、金融制度變更等等均會影響股市走向。在此複雜多變的年代，炒股更要留意局勢及市場發展變化，靈活走位。

港股近年經濟之差，已是回歸後罕見。但自去年中，在眾人極度悲觀中，靜悄悄由谷底回升甚多，顯示有資金對本港股票市場投下信心一票，是否如此？拭目以待。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)