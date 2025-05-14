陳樂怡：恒指重拾強勢言之尚早

中美兩國在瑞士日內瓦經貿會談後發布聯合聲明，雙方降低加徵關稅，互相保留加徵10%關稅。美國對中國進口貨品關稅將由145%降至30%，中國對美國進口貨品將由125%降至10%。貿易談判進展勝預期，局勢明顯降溫，提振投資情緒，個別大行隨即上調內地今年經濟增長預測。

不過，實際上中美由近乎停運，過渡至高關稅時期，企業仍難言輕鬆。至於90日喘息期後，能否爭取到最終的貿易協議，尚屬未知之數。預計恒生指數交易區間上移，等待更多貿易戰的利好消息，以及內地經濟基本面改善，上方阻力料見於24,300點，相當於未來12個月預測市盈率11倍。

敏實新業務具增長潛力

同時，集團在多個重要客戶的電池盒業務份額穩步提升，成功拓展歐洲現代起亞電池盒業務。另外，公司積極布局新興業務，人形機械人及低空飛行有望成為第二增長曲線。估值上，敏實現價對應2025財年預測市盈率7.5倍，低於過去5年平均水平，向上阻力位23元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)