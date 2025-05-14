報告：僅44%港企業家有意讓家族成員接班

滙豐發表《亞洲家族企業：傳承規劃促進和諧》報告，旨在分析亞洲企業家就其企業及財富應對未來挑戰所作出的準備。

調查發現，全球78%企業家有意讓家族成員接班，亦有52%尚未為未來作出規劃。亞洲企業家的計劃更為滯後，其中約2/3來自中國內地、香港及台灣的受訪者表示未有計劃卸任後如何延續企業。

各地區企業家就退出業務的動機及選擇存在差異。印度企業家讓家族成員接班的意欲最高（79%），與英國（77%）及瑞士（76%）相若；只有少於一半的香港受訪者有此意向（44%)，而中國內地及台灣的百分比僅為56%與61%。

在調查的10個市場當中，中國內地（25%）、香港（29%）及台灣（27%）的企業家最有興趣以出售業務作為退出的途徑，其次則為新加坡（22%)。全球最多受訪者有意出售的行業是電子業（21%），當中亞洲佔全球出口達2/3。

至於退出業務方式的取向，可能與接班人的人生經驗有關。在受訪的第二及第三代企業家當中，中國內地幾乎60%的受訪者表示他們感到有責任繼承家族業務，相比之下，印度的只有7%。雖然如此，亞洲區內許多多代企業家都感受到家族長輩的支持。在新加坡該比率高達83%，即使在亞洲當中排名最後的台灣，仍然達到70%的偏高水平。

家族資產固然重要，但把業務保留在家族之內並非唯一選擇。報告指出，儘管希望及信任由下一代經營家族業務，大部分亞洲企業家以開放的態度看待子女可能有意探索不同的抱負。

滙豐環球私人銀行亞太區總監嚴樂居表示，當今環球企業正面臨前所未見的家族接班與管理層過渡，故不能輕視家族企業為當前環球經濟環境所帶來的價值。企業創辦人的觀點及家族動態能如何影響企業發展，同樣前車可鑑。