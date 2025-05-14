花旗贊助中學生初創計劃匯報比賽　港大同學會書院奪冠

花旗集團冠名贊助的《Citi呈獻IdeaPOP! 2025》香港中學生初創計劃匯報比賽上周六（10日）已完滿結束，來自港大同學會書院的隊伍，以長者眼科護理為主題的創新方案，成為本屆冠軍。

獲獎方案Eye-Dentify為結合人工智能技術的應用程式，用戶透過手提裝置的相機掃描瞳孔即可獲得初步眼部健康評估。平台更配備專為眼睛健康查詢而設的AI聊天機器人，為長者及大眾提供便利的眼科健康檢查服務。

花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉表示，該行一向致力尋求不同方案以應對社區所面臨最迫切的需求，透過《IdeaPOP! 2025》比賽，攜手激發本地中學生的創新思維及創業精神，同時對改善社會問題作出回應。創新與推動社會進步兩者息息相關，在比賽中看到同學們全力以赴為社會帶來正面影響而去開發嶄新方案的決心，為他們將來成為促進社會發展的變革者整裝待發，感到十分鼓舞。花旗集團期待繼續與各界攜手，以更多不同方式去回饋社會。

《IdeaPOP! 2025》由SEED Foundation主辦、花旗集團冠名贊助，是次參賽人數再創新紀錄，吸引共168隊隊伍報名，當中80隊成功晉身首輪比賽，並參與為期10周的線上導師指導計劃、初賽及準決賽，最終由十強隊伍晉身決賽。