薩默斯：中美達成貿易協議屬務實之舉

美國前財長薩默斯贊揚特朗普政府緩和過於激進的貿易保護措施，並特別表揚現任財長貝森特與中國的磋商。

薩默斯接受外媒訪問時指，美國史上最大的失敗，往往源於犯下錯誤時不肯回頭，反而在不可行的事情上變本加厲，越戰就是如此，美國在伊拉克及阿富汗的衝突也是如此。「當你犯錯做了一些輕率的事，明智之舉是盡量挽回顏面並撤退。」

他指，自4月2日特朗普宣布對主要貿易夥伴徵收「對等」關稅、並且在中國進行反制後，升級報復行動以來，美國的3個做法顯示後撤迹象。首先，對除中國以外的所有國家，暫停加徵對等關稅90天。其次，上周與英國達成某種遮羞布式的協議」。最新的舉動是，暫停實施對中國的大部分懲罰性關稅。

薩默斯稱，向貝森特在這方面的領導工作致敬。薩默斯對貝森特及美國貿易代表Jamieson Greer與中國達成協議時表示，這對美國經濟來說是好事。

他又認為，美國的確需要一個對華戰略，但之前那種廣泛而無差別的攻擊方式，主要結果是令美國人感覺更貝貧窮，進一步推高美國通脹，這並非正確的前進方向。他認為，美國應聚焦於核心利益，而不是實行一種廣泛、甚至影響到芭比娃娃等物品的貿易保護戰略。

薩默斯並指，比起中國，美方達成協議的壓力更大，因民主制度要求美國政府必須「響應」民眾。他強調，美國人對通脹極之敏感，很高興見到特朗普政府展現務實態度。不過他指，此前的政策路徑是太過激進、過於好鬥，且做法錯誤，目前雖已大幅回撤，但仍未完全撤銷。