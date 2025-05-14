靠「意念」控制iPhone？Apple夥Synchron合作研人機介面

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)將聯同人機介面(BCI)製造商Synchron合作開發新技術，未來透過腦部植入裝置以擷取神經信號，就能直接控制iPhone在內的Apple裝置，料許多因脊髓重創或俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症等病人，在不用雙手操控下使用電腦。

現時人類使用電腦的電子設備，主要是使用鍵盤與滑鼠，或是手指觸控等行為作為輸入方式，但仍屬可觀察的物理動作；透過新的腦波辨識技術，Apple裝置將能讀取使用者的「意圖」，而不再需要實際看到具體的動作。

蘋果和Synchron正在開發這項新技術，將透過Synchron的裝置「Stentrode」，其外形類似支架，可植入至腦部運動皮質區的靜脈。該裝置內部的電極能讀取腦波信號，並將其轉譯為屏幕上的圖示選擇行為。

Synchron行政總裁Tom Oxley表示，目前Stentrode仍需「欺騙」電腦，使其誤以為來自植入裝置的信號來自滑鼠，他認為，若未來有一套專門為這類裝置設計的標準，未來發展將大有可為。蘋果計劃於今年稍晚推出這套新標準，供其他開發者使用。