首4個月安老按揭計劃申請按年增11%　75%為定息按揭

香港按揭證券公司自2021年中推出「HKMC退休3寶」品牌，推廣香港年金計劃、安老按揭計劃及保單逆按計劃。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂披露，今年首4個月，安老按揭計劃申請按年增加11%至350宗，其中264宗或75.43%為定息按揭申請，其餘86宗或24.57%為浮息按揭申請。

值得留意的是，浮息按揭申請有上升趨勢。今年首4個月的申請宗數，已佔2024年全年136宗逾6成，而2023年及2022年相關申請佔當年總數只得個位數，分別為5.59%及1.55%。

安老按揭計劃曾於2021年7月中至2022年底期間，為「AMIGOS By HKMC」會員計劃的會員提供「高年金定息按揭計劃」，每月年金金額較當時浮息按揭計劃可高達三成，每月按揭保費年率增加0.25%。據其披露，「高年金定息按揭計劃」共收到884宗申請。

陳浩濂指，安老按揭本質上是一項貸款安排，需求受多項因素影響，例如個別退休業主的自身需要、住宅物業和包括利率變動在內的金融市場情況等，而按揭證券公司亦一直有檢視安老按揭的申請情況。

至於會否完善安老按揭計劃及推出新一輪優惠措施，他指出，按揭證券公司及其相關附屬公司不時因應市場的變化，在審慎風險管理的原則下，檢視安老按揭計劃的內容。

他提到，經過多年的持續宣傳教育，公眾對安老按揭計劃及另外兩項產品的認受程度有所提高，並更了解產品對退休財務規劃的好處，安老按揭計劃的申請宗數亦穩步增長。按揭證券公司會持續進行公眾教育和推廣工作，以進一步提高公眾對安老按揭計劃的認知。

安老按揭計劃過去三年的申請宗數

年份●浮息按揭計劃（佔比）●定息按揭計劃（佔比）●總數（按年變幅）

2025年1至4月●86宗（24.57%）●264宗（75.43%）●350宗（+11%）

2024年●136宗（13.37%）●881宗（86.63%）●1,017宗（+26%）

2023年●45宗（5.59%）●760宗（94.41%）●805宗（-16%）

2022年●15宗（1.55%）●949宗（98.45%）●964宗（+22%）