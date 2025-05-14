【藍籌業績】騰訊上季經調整純利613億人幣　按年升22%

就個別業務表現而言，騰訊上季增值服務業務的收入按年增長17%至921億元。本土市場遊戲收入為人民幣429億元，較去年同期的低基數按年增長24%，得益於《王者榮耀》與《和平精英》的收入增長。國際市場遊戲收入為166億元，按年增長23%(按固定匯率計算增長22%。社交網絡收入按年增長7%至人326億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。

營銷服務業務的收入按年增長20%至319億元，主要由於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，得益於用戶參與度提高、廣告平台持續的AI升級以及微信交易生態系統的優化。金融科技及企業服務業務首季的收入按年增長5%至549億元，乃由於消費貸款服務及理財服務收入增長。

該公司亦加大了對元寶應用與微信內的人工智能(AI)等新AI機遇的投入，相信在AI戰略投入階段，現有高質量收入帶來的經營桿杆，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健。