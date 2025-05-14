偉易達全年少賺5.8%　派息44美仙　料2026財年收入跌

偉易達表示，公司股東應佔溢利下跌5.88%，主要是由於經營費用總額上升，導致經營溢利減少。這主要是整合Gigaset營運令相應的銷售及分銷成本、行政及其他經營費用，以及研究及開發費用增加所致。

集團收入按年上升1.46%至21.77億美元。歐洲和其他地區的銷售額上升，抵銷北美洲和亞太區的銷售額跌幅。歐洲收入上升，是由於集團在去年4月5日收購GST Communications GmbH的資產後，併入Gigaset的銷售額。

公司提及美國關稅的影響，指由2018年起，美國對中國製造的商品徵收一系列關稅。偉易達因此開始分散其生產基地以應對，先於同年在馬來西亞麻坡（Muar）建立第一個位於中國以外的設施。此後集團繼續擴展生產基地，於2020年和2021年分別在馬來西亞檳城（Penang）和墨西哥特卡特（Tecate）收購額外設施。集團於2024年收購Gigaset後，旗下製造設施擴展至德國博霍爾特（Bocholt）。

於2025年，美國關稅擴大至覆蓋幾乎所有國家的進口商品，並針對中國商品徵收額外關稅。面對這些不明朗因素，偉易達正在加快將輸往美國的產品之生產遷離中國。集團在2018年由承包生產服務開始遷移生產，電訊產品隨後在2020年遷移。集團現正將電子學習產品的生產遷移。集團的目標是在2026年內完成將輸往美國的產品之生產遷離中國。

展望方面，隨着美國關稅為全球製造業帶來的挑戰加劇，偉易達的垂直整合和分布全球的生產基地使集團能夠在變化不定的關稅形勢中保持韌性。集團處於有利位置，因其財務狀況穩健，加上集團在亞洲、歐洲及美洲均擁有全面整合的營運，促使集團能夠迅速調整其供應鏈。此外，偉易達多元化的產品線、備受推崇的品牌和強大的國際銷售網絡將支持集團在全球的增長。

為了減輕關稅的影響，偉易達正加快將輸往美國的產品之生產轉移到馬來西亞、墨西哥和德國。在美國，集團正與零售商協商制定度身訂造的價格策略，將透過提高價格轉嫁部分關稅成本。集團亦正專注在新興市場擴大銷售額。

集團正受到變化不定的美國關稅形勢及負面的經濟前景影響，因此現在預計於2026財政年度的集團收入將會下跌。客戶下單時更為審慎，而美國消費者亦因應零售價格上升而更專注購買必需品。