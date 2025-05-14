調查：90%港人計劃在今年出遊　購物療法愈趨受歡迎

保險與救援服務提供商Allianz Partners推出《2025 Allianz Partners旅遊指數》，在旅遊支出面臨新挑戰的背景下，81%的亞太地區旅客將財務壓力列為不旅遊的主要原因，而78%的香港受訪者表示有相同的擔憂。然而，有90%的香港居民計劃在今年旅行，表示人們對於放鬆、休閒及文化體驗的渴望依然強烈。值得注意的是，購物療法在香港旅客中愈來愈受歡迎，該偏好超越了其他地區的趨勢。

與許多亞太地區旅客相比，香港旅客在旅遊中更加重視個人安全與風險管理。調查顯示，53%的旅客擔心個人安全，52%對極端天氣感到憂慮，53%擔心生病，43%的受訪者表示對遺失旅遊證件的擔憂高於亞太地區31%的平均水平。有鑑於此，90%受訪者認為購買旅遊保險是避免意外事件並獲得安心的重要舉措。

香港旅客甚依重社交媒體來規劃行程。調查顯示，50%受訪者依賴社交媒體進行旅遊規劃，這一數字超過其他國家，其中YouTube是最受信賴的推薦平台（77%）。然而，香港旅客對於應用程式的使用仍有不足，只有35%的人使用應用程式獲取旅遊提示或安全建議，低於亞太地區平均的38%。這凸顯了需要更完善的資源來連接靈感與實際準備。

香港旅客更傾向於短期且頻繁的旅遊，平均旅遊時間為5至8天，預算約為1,780美元，略高於周邊國家。50%的受訪者選擇亞洲內部旅遊，多數人在三個月內完成旅遊計劃。這種趨勢表明即興旅遊的增加，也強調了提前準備的重要性，46%的旅客對航班延誤表示擔憂，40%則擔心行李問題。

家庭旅行也持續增長，51%的受訪者與伴侶或配偶一起旅遊，29%與包括孩子在內的家庭同行，僅9%的旅客選擇獨自旅遊，這一趨勢與亞太地區的整體數據一致。

Allianz Partners亞太、中東及非洲地區總經理Vinay Surana表示，90%的香港旅客認識到旅遊保險的重要性，將其優先於非必需品。儘管面臨財務壓力與安全憂慮，旅遊仍是香港人生活中不可或缺的一部分。隨着中年假期的臨近，預計各年齡層的旅遊需求將保持高位，並持續至全年。