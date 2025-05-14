證監會及愛爾蘭中央銀行加強公募基金分銷合作

證監會行政總裁梁鳳儀（左）和投資產品部執行董事蔡鳳儀（右）與愛爾蘭中央銀行消費者及投資者保障副行長Derville Rowland（中）在多哈會面。

本港監管機構持續加強與海外市場聯繫，香港證監會與愛爾蘭中央銀行(Central Bank of Ireland，簡稱愛爾蘭央行)簽署一份關於基金互認安排的諒解備忘錄，容許合資格的香港及愛爾蘭公募基金透過更精簡的程序，在對方市場分銷，以配合全球金融市場的持續增長及跨境資產管理活動的日益增加。

兩家監管機構繼在1997年就監管跨境投資管理活動簽署《備忘錄》後，是次協議作為更新的合作框架。中，允許合資格的香港公眾集體投資計劃首次在愛爾蘭進行跨境銷售，並允許符合特定標準的愛爾蘭可轉讓證券集體投資計劃(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)根據加快的審批程序經證監會認可在香港作跨境銷售。

愛爾蘭中央銀行消費者及投資者保障副行長Derville Rowland表示，更新的諒解備忘錄及基金互認安排是重要的一步，除了透過增加投資選擇，為投資者帶來更多投資機會和提升他們的投資多元性外，亦彰顯其加強兩家機構在監管合作方面的承諾，又期待與證監會緊密合作。

證監會行政總裁梁鳳儀指，歡迎愛爾蘭成為第11個加入證監會基金互認安排的司法管轄區，這反映了國際間認可香港就投資基金制訂的監管標準。證監會將繼續致力擴大此安排，作為證監會深化香港與海外市場聯繫的核心策略之一部分。