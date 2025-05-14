4月工廈錄266宗買賣創近3年新高　按月升20%

工廈市場交投氣氛轉好，惟做價及租金仍然偏軟。美聯工商舖資料研究部最新發表的《工廈快訊》指出，2025年4月工廈市場共錄得266宗買賣註冊，按月增加約20.4%，是自2022年6月以來最高，創近3年高位。期間二手售價及租金按月分別下跌約2%及約0.2%。

4月工廈註冊量再創近年新高，主要是受新樓熱銷帶動。包括金岸科技中心、維特健靈中心、東傲、寶源亞洲中心、蘢薈及海傲合共錄得93宗註冊，佔當月總成交約35%。至於，今年首4個月則錄得854宗註冊，按年急增約70.8%。

儘管一手工廈物業備受資金追捧，但二手工廈市場持續受壓。美聯工商物業售價指數最新報294.8點，創近11年新低，反映二手市場仍面臨挑戰。以分區計，觀塘工廈平均呎價約4,813港元，按月及按年分別下跌約3.1%及17.6%；九龍灣呎價則約3,847元，較3月及去年同期亦下調約1.2%與15.8%。

美聯工商董事陳偉志指，近期資金流入本港避險，帶動港元拆息顯著回落，減輕採用H按計劃的工商舖業主財務及供款壓力，降低物業淪為銀主盤的風險，從而為工廈物業價格托提供支持。

陳續稱，近期英美兩國亦就貿易往來達成全面協議，而中美貿易緊張局勢持續降溫，有助環球金融市場及經濟回穩；此外，未來美國勢與更多國家達成貿易協議，進一步下調關稅，此舉有助緩解通脹壓力，亦可能促使聯儲局加快減息步伐，相信香港亦有望跟隨下調按息，屆時將刺激工商舖市場交投量。