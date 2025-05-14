置富花園三房僅售520萬　呎價8844元

港島大型屋苑三房做價跌至「5字頭」有交易，薄扶林置富花園同戶型單位，約1個月即減29萬元，以520萬元沽出，呎價約8,844元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園15座低層C室，實用面積約588方呎，三房間隔，望山景，今年4月時以549萬元放售，最終以520萬元沽出，呎價約8,844元，原業主於1984年以46.5萬元買入單位。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角富雅花園金桂閣高層D室，實用面積約421方呎，兩房間隔，眺望樓景，叫價568萬元，減價83.5萬元，成交價484.5萬元，呎價約11,508元，減幅約14.7%，原業主於2013年1月以440萬元購入，持貨約12年帳面僅升值約44.5萬元。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒1座低層C室，實用面積約605方呎，套三房間隔，望內園景，原先叫價938萬元，現降價43萬元或約5%，以895萬元沽出，呎價約14,793元，原業主於2020年7月以1,100萬元購入，持貨近5年帳面需蝕讓205萬元。

●香港置業方文偉指，長沙灣喜韻1座中層C室，實用面積約506方呎，兩房間隔，叫價730萬元放盤約兩星期，獲外區客洽詢，雙方經議價後以708萬元易手，呎價約13,992元。

●利嘉閣李啟昌稱，長沙灣居屋凱樂苑B座高層4室，實用面積約390方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價480萬元，議價後以436.8萬元成交，呎價約11,200元。

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新界區

●美聯黃少明表示，新都城2期6座高層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以526萬元購入單位自住，呎價約14,490元，單位最初於去年9月以538萬元放售，累減12萬元成交，原業主持貨約4年收租，帳面虧蝕約94萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑A座層13室，實用面積約539方呎，兩房間隔，有裝修，剛獲區外綠表買家於未補價第二市場以372萬元承接，較上月放盤價，一口價減26萬元即沽出，減幅約6%，呎價約6,902元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢傲瀧11座頂層連天台戶，實用面積約1,493方呎，四房雙套房間隔，叫價2,800萬元，累減150萬元，以2,650萬元成交，呎價約17,749元，原業主於2018年1月以3,001萬元購入，另加車位200萬，帳面蝕551萬元，跌價約17%。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦泰苑G座中層4室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望樓景，單位放盤約兩個月，未補價第二市場原先叫價448萬元，獲買家以428萬元成交，呎價約8,458元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山曉峯灣畔2座高層B室，實用面積約684方呎，套三房間隔，叫價約800萬元，日前議價後以763萬元易手，呎價約11,155元，新買家為區內用家。

●利嘉閣李偉佳稱，沙田好運中心棕林閣低層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為區外客，睇樓後即向業主洽購，終以415萬元成交，呎價約11,925元，原業主在2020年以約540萬元買入，約5年帳面蝕125萬元。

●美聯梁葦姮指，大埔居屋富雅花園3座低層D室，實用面積約592方呎，三房設計，未補價第二市場最初叫價480萬元，放盤約1個月後，區內客睇樓3次後，以435萬元購入，呎價約7,348元。

●美聯林奕俊表示，大埔居屋怡雅苑A座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原業主早前於未補價第二市場叫價275萬元放售，並獲公屋富戶即睇即買，議價後以270萬元綠表價成交，呎價約6,733元。

●中原陳國輝指，粉嶺及上水5月暫錄約22宗二手買賣，按月跌約四成，其中粉嶺中心H座低層2室，實用面積約512方呎，三房間隔，議價後以478萬元易手，呎價約9,336元，新買家為區內用家。

●利嘉閣蕭啟諾表示，天水圍嘉湖山莊景湖居3座低層A室，實用面積約638方呎，套三房間隔，新買家為區內客，售出部分股票轉買物業避，議價後以460萬元購入，呎價約7,210元，原業主於2015年以約460萬元買入單位，約10年帳面平手離場。

●美聯徐榛稱，元朗采葉庭2座高層E室，實用面積約460方呎，兩房間隔，以485萬元易手，呎價約10,543元，原業主持貨約17年帳面獲利309萬元，原業主於2008年9月以176萬元購入。

●中原王勤學指，元朗過去兩天錄得11宗二手買賣成交，朗晴居1座低層E室，實用面積約739方呎，套三房間隔，叫價622萬元，減價8.2萬元，以613.8萬元沽出，呎價約8,306元，新買家為上車客。

●中原伍耀祖表示，天水圍5月暫錄約31宗二手買賣，其中居屋屏欣苑A座中層3室，實用面積約380方呎，兩房間隔，望樓景，未補價第二市場叫價340萬元，放盤約1個月，減價50萬元，以290萬元沽出，呎價約7,632元。

●中原鄺家進指，屯門瓏門5月已錄約6宗買賣，該盤2座中層E室，實用面積約481方呎，兩房間隔，叫價728萬元，減價55萬元，以673萬元沽出，呎價約13,992元，原業主於2022 年1月以950萬元買入，約3年帳面蝕277萬元，貶值約29%。

●祥益龍超君表示，屯門居屋兆安苑K座低層3室，實用面積約563方呎，兩房間隔，區內換樓客表示原住所空間不足，決定「由細換大」，累減24.2萬元，已補價自由市場以325.8萬元購入自用，呎價約5,787元。

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