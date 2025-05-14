拍賣會連沽11項細價物業　兩私宅僅「1字頭」車位價拍出

銀主積極出貨，市場周三(14日)舉行的兩場拍賣會，合共拍出11項物業，佔8項為銀主盤，比例逾七成，而全數成交均為500萬港元以下細價樓，其中兩項住宅更僅以「1字頭」售出。

黃開基拍賣行今日一口氣拍賣售出6項銀主物業。其中，元朗鴻福樓一個連天台唐樓單位，實用面積約276方呎，天台約152方呎，內籠新淨企理，僅以88萬元開拍，最後由兩組客競逐，搶高38萬元或約43.2%，成交價126萬元，呎價約4,565元。有區內代理透露，新買家為投資者，睇樓一次即決定入市，單位2015年購入價約158萬元，至今十年仍要貶值約32萬元，跌幅約20.3%。

其他於場內沽出的銀主物業，當中包括3項居屋單位，部分較市價明顯折讓。筲箕灣愛蝶灣10座低層E室，實用面積約431方呎，已補價自由市場開價240萬元，大幅搶高120萬元，以360萬元拍出，較開價高出50%，呎價約8,353元。該單位估價約500萬元，是次成交大幅低於估價約140萬元，差幅約28%。

至於黃大仙居屋天馬苑C座低層1室，實用面積約363方呎，以228萬元自由市場價推出，吸引多達5組買家競投，最後以288萬元成交，高於開價約26.3%，呎價約7,934元。另一項九龍東居屋牛頭角樂雅苑，屋苑A座高層8室，實用面積483方呎，推拍價298萬元，獲4組客承價，搶高70萬元，以368萬元已補價售出，呎價約7,619元。

此外，大埔天鑽16座高層G室、以及深井浪翠園3座高層A室兩項銀主私樓單位，亦分別以478萬及458萬元售出。

另方面，忠誠拍賣今日售出5項物業，包括大嶼山澄碧邨20座中層A室，由業主放盤，實用面積約822方呎，鄰近碼頭享海景，以160萬元開價即賣方式推出，不設收回，吸引兩組買家出價，最終以166萬元成交，呎價約2,019元。資料顯示，去年底該屋苑19座中層A室同面積單位，以約270萬元登記易手，成交呎價約3,285元。

同場亦錄兩項銀主盤成交，土瓜灣福安大廈低層B1室，實用面積約318方呎，推拍價229萬元，獲4組買家承價至245萬元沽出，呎價約7,704元。另一項同類物業為葵涌工廈iPlace低層20室，建築面積約427方呎，開價148萬元，由3組客競逐，搶高至154萬元成交，呎價3,607元。