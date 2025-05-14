西沙項目熱銷　不足3周累沽逾920伙

西沙新一期項目開賣，其中160伙以價單形式推售，銷情承接上期旺勢再度沽清。該系列項目不足三周，已累售逾920伙。

●西沙SIERRA SEA第1B期首輪160伙價單單位沽清

●啟德天瀧獲大手客兩日連購三伙

●屯門掃管笏凱和山一個月內沽近100伙

●投資客擲逾3,400萬元連購6伙

●長沙灣Belgravia Place第2期加推25伙

●何文田站瑜一‧天海三房單位呎售27,000元

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(14日)通過招標售出2伙3房單位，套現逾5,251萬元。兩伙分別為第1B座20樓A室及第1B座18樓A室，實用面積同為960方呎，採3房1套連儲物室間隔，成交價2,659.2萬元及2,592萬元，呎價為27,700元及27,000元。

●旺角利奧坊•首隅一房成交價542.56萬元