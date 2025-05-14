西沙項目熱銷 不足3周累沽逾920伙
2025年05月14日 22:03
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西沙新一期項目開賣，其中160伙以價單形式推售，銷情承接上期旺勢再度沽清。該系列項目不足三周，已累售逾920伙。
●西沙SIERRA SEA第1B期首輪160伙價單單位沽清
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，周三(14日)進行首輪銷售，推售168伙，當中160伙以價單形式出售。據市場消息，截至下午約7時半，項目是日推售全數160伙價單單位售罄。連同上期項目計，該系列項目不足三周，共累售逾920伙。
●啟德天瀧獲大手客兩日連購三伙
恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，周三(14日)再錄3宗成交，單日吸金逾1.7億元。當中有一組大手買家繼昨日購入三房單位後，今日再斥資逾1.18億元購入兩伙四房單位。上述兩伙最新售出單位為第1座22樓A室及第1座26樓A室，實用面積同為1,428方呎，成交價分別是5,810萬及6,007萬元，呎價約40,686及42,066元。
●屯門掃管笏凱和山一個月內沽近100伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，自上月中減價加推後，銷情明顯加快，至今(14日) 不足一個月已累售近100伙，套現逾4億元。項目是日最新售出3伙，包括2伙1房及1伙3房，實用面積為375伙及700方呎，成交價由362.39萬至602萬元，呎價約8,600至9,712元。
●投資客擲逾3,400萬元連購6伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港‧雙鑽，周三(14日)連沽6伙，總成交金額逾3,400萬元。市場消息指，買家為同一組投資客。據悉，該批單位全為實用面積305方呎的一房戶，均位處第1A座高層，成交價介乎561萬至578.1萬元，成交呎價約18,393元至18,954元。有指，買家看好啟德跑道區前景，亦見區內一房租金回報理想，故大手購入6伙作長線投資用途。
●長沙灣Belgravia Place第2期加推25伙
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周三(14日)上載價單5號，加推25伙，折實平均呎價約16,703元，較上一張價單低約1.4%。該批單位安排於本周日以先到先得形式出售。最新加推單位涵蓋一房至三房間隔，折實價510.3萬至884.97萬元，折實呎價約15,908至17,374元。售價最低為2座18樓11室，實用面積299方呎，折實呎價約17,067元。
●何文田站瑜一‧天海三房單位呎售27,000元
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周三(14日)通過招標售出2伙3房單位，套現逾5,251萬元。兩伙分別為第1B座20樓A室及第1B座18樓A室，實用面積同為960方呎，採3房1套連儲物室間隔，成交價2,659.2萬元及2,592萬元，呎價為27,700元及27,000元。
●旺角利奧坊•首隅一房成交價542.56萬元
恒基地產(00012)的旺角利奧坊•首隅，最新以以價單形式售出22樓B室，實用面積259方呎一房，成交價542.56萬元，呎價約20,948元。同系列的利奧坊•壹隅亦以434.97萬元00售出2座18樓M室， 實用面積206方呎，呎價約21,115元。