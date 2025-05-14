比亞迪首4月在星洲銷量超越豐田稱冠

報告指出，與理想管理層溝通後，已重新審視估值模型，認為雖然該企短期內要面對利潤率壓力，但仍看好在車型升級和海外擴張方面的長期增長。該企計劃在今年7至8月推出新款純電動SUV i8，年底或推出i6，兩款新車型價格介乎20萬至40萬元人民幣。理想將於下周四公布季度業績。

報告料小米首季交付7.6萬輛電動車，上調對小米今年交付電動車數量預測至40萬輛，並上調對小米今明兩年經調整淨利潤預測8%及4%，維持「高度確信跑贏大市」評級，目標價69元。該股周三收報50.4元，升3.6%。