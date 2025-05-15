芝加哥商品交易所：鈷金屬需求保持穩定增長

在剛果民主共和國宣布實施為期4個月的鈷出口限制以應對全球供應過剩後，鈷價自2月底以來已累升逾50%。雖然鈷價近期有所回升，但仍處於每磅15.88美元的相對低位，較2022年4至5月的歷史高位低60%。此外，鈷期貨價格曲線仍相對平緩，兩年期遠期合約報每磅18.23美元，僅較現貨價高約15%，與3年前接近40美元的歷史高位相比差距明顯。

當前低價位和期貨曲線平坦，直接原因是鈷供應大增。2024年全球鈷供應量按年增長21%，由23.8萬噸增至28.8萬噸。在5萬噸的供應增量中，剛果民主共和國佔4.5萬噸，其餘主要來自印尼。對該國言，出口限制與價格上漲可能刺激印尼等其他地區加速開發鈷礦產能，或將構成一定風險。

截至今年4月中，鈷期貨未平倉合約穩定維持在1.6萬份左右。過去一年日均交易量亦持續上升，反映出由於電池及其他應用領域需求旺盛，疊加礦產供應持續增長，商業買賣雙方的對沖需求保持強勁。

廣泛應用電動車電子產品

鈷金屬用途廣泛。美國製造業主要將其用於生產超級合金(包括燃氣輪機用合金)，亦應用於硬質合金與其他金屬材料製造。在電池產業鏈中，鈷作為鋰離子電池正極的重要成分，有助效穩定充放電池間的化學結構，顯著提升電池的使用壽命和性能。鈷酸鋰和鎳錳鈷三元材料憑藉高能量密度特性，在智能手機、筆記型電腦及電動車應用中具關鍵作用。此外，鈷元素能增強電極材料的熱穩定性，降低電池過熱和起火風險。

然而，鑑於全球逾75%的鈷礦產能集中於剛果民主共和國，基於價格波動和供應安全考慮，電池行業正在加速推進「低鈷化」發展方向。數據顯示，美國電池領域鈷的使用量近年已見下降趨勢，與鋰形成鮮明對比，後者在電池應用中佔比高達87%。

值得注意的是，電動車在全球消費市場的市場滲透率穩步上升。2010年，電動車在美國汽車市場的佔有率近乎零。至2024年，電動車在汽車總銷量中的佔比已升至11.4%。中國在全球電動車市場一直佔據領先地位，2023年中國電動車銷量佔汽車總銷量35%，2024年佔比逾50%。儘管電池「低鈷化」趨勢持續，但在能源技術持續革新的背景下，鈷的整體需求仍可維持增長。

芝商所董事總經理兼首席經濟學家Erik Norland