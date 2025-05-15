瑞銀降美股評級至中性　中金：非美風險資產吸引力增

市傳有投資者看淡美元資產並撤出。事實上，美國總統特朗普於上周初公布「對等關稅」內容後，美國資本市場重現股債匯「三殺」。中金認為，當中可能反映通脹環境與美元周期發生重大變化。

中金指，「三殺」本質是美元資產中的安全資產(債券及現金)的避險能力下降，難以對沖風險資產(股票及商品)的回調虧損。

由於在美元資產內部進行資產配置，無法有效分散風險，需警惕美國股債匯「三殺」反覆化、長期化的可能性。

該行認為，美元資產面臨困局，美債及美元避險能力降，導致安全資產更稀缺，有助於提升黃金的配置價值。該行又指，美股前景不確定性增大，讓非美風險資產的吸引力相對上升，中歐股票可能體現相對韌性。

瑞銀也看淡美股前景。瑞銀全球財富管理的美國股票主管David Lefkowitz對美股評級從「有吸引力」下調至「中性」。

Lefkowitz在報告中寫道，投資者似乎「已計入貿易摩擦的大幅緩和」，認為美股的風險回報更趨平衡，標指目前高於4月2日水平。由於美股近期的上行催化劑似乎「不那麼普遍」，儘管不確定性有所降低，經濟仍需適應更高的關稅水平，未來幾個月經濟數據「似乎將趨於疲軟」。

雖然他將美股評級下調至「中性」，但他仍認為牛市完好無損，明年股市料再上漲。「經濟將必須適應更高關稅，可能會導致一段時期的經濟數據疲軟，對股市造成溫和阻力」。