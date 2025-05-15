瑞銀財富經理：日富裕客戶憂Yen貶值　兌每美元見180或200恐成真

外媒報道，由於美國總統特朗普的貿易戰令市場緊張不安，投機者及大部分投資界人士對日圓持樂觀態度。不過一位全球財富經理表示，有一個關鍵群體仍未做好看漲的準備，就是日本最富有人士，他們擔心經濟前景。

瑞銀SuMi信託財富管理駐東京地區投資總監Daiju Aoki表示，部分原因是，日本最富裕家庭仍對1990年代初的市場崩潰心有餘悸，他們的銀行帳戶內有大量現金，但隨着通脹，這些現金價值卻日益縮水。

Daiju Aoki接受外媒訪問時表示，許多富有客戶非常擔心日圓貶值，由於經濟疲軟及工業投資不足，兌每美元處於180或200恐成為現實。」儘管特朗普反覆無常的貿易政策言論在短期內擾亂日的走勢，但有關水平可能會在下一個經濟周期內實現。

Daiju Aoki指，「富人確實對日本經濟持懷疑態度，」如果沒有創新及人口增長，「就不足以支撐整個日本經濟」。他表示，情形導致一些客戶逐漸增加其持有的外國資產比例，黃金可能成為其他人的避風港，但對於形勢的焦慮，可能意味日本投資者覺得最好持有現金。

他指，「(日圓兌每美元)處於160水平，並不足以讓外國投資者將資金投入日本市場。因此，直到日本企業回歸日本或外國公司在日本投資幫助建設基礎設施之前，日圓可能會走弱。」