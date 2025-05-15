許繹彬：內險股走勢改善　中國人壽有機會突圍

投資者可能仍存有戒心，究竟是否會因為「五窮」而令恒指舉步維艱；但踏入本周，投資者相信又可鬆一口氣，事緣另一個「萬眾期待」的畫面終於實現，中美經貿高層會談後，在香港時間周一(12日)發表聯合聲明，雙方同意周三(14日)起，暫時降低針對對方入口產品的關稅，一起將關稅降低115%，為期90天，下調後美國對中國關稅由現時145%降至30%，中國對美國關稅亦由125%降至10%。

儘管市場之前屢傳中美雙方短期內會有下調關稅的可能，但現在正式宣布後，下調幅度優於外界預期，兩國並同意建立經貿磋商機制。消息一出，即時令中美貿易戰的氣氛緩和。

關於會議內容，雙方除提及備受關注的中美貿易稅率外，雙方更指出，不想出現相當於「貿易禁運」或「脫鈎」的局面，並預期雙方代表數周後再次會談，討論更詳細的貿易協議。美國總統特朗普更稱，本周末「可能」會與中國通話。

在此消息刺激下，相信不用多言，中港兩地股市即比翼雙飛，港股在周一(12日)更出現久違的急升，升幅一度超過800點，高見23,685點，成交額更急增至逾3,200億港元；直接受惠的出口股及紡織股普遍上揚，升幅達5至9%。航運股及手機設備股全線上揚，其中手機設備股升幅更高達15至18%，可謂一洗貿易戰後頹風。

不過，到周二(13日)，投資者可能認為，連續兩周均有好消息刺激港股升勢，但預期好消息短期內已出盡。加上，美方一向處理中美貿易戰「話打就打、話停就停」的作風略帶「兒戲」，大家對狂人特朗普「出爾反爾」的態度仍記憶猶新，相信未來狂人會繼續以不同形式，再度令貿易戰升溫，因此預料恒指會再出現深度調整，或會調整至23,000點邊緣，前景未明。

筆者認為，儘管中美貿易戰終於達成「暫時停火」協議，在市場預料之內，這「停火」協議只是90天，投資者憂慮這段期間仍會有所變數，屬人之常情。因而，投資者出現「逢高必沽」的境況，相信未來仍會持續，可能會令恒指走勢較為飄忽，不時「忽高忽低」。

值得慶幸的是，在內地連環使出救市措施後，從數據來看，內地經濟情況已顯著改善；加上本港銀行同業拆息(HIBOR)全線下跌，更締造七連跌格局，在低息環境下，相信令近期流動資金的流動性更充裕，繼續有利股票市場發展；如無意外，港股會在資金帶動下，有力挑戰23,967點高位。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)