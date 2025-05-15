林嘉麒：港股有望上試兩萬四 阿里巴巴業績惹憧憬
2025年05月15日 11:26
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（Getty Images圖片）
元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，中美貿易戰有紓緩迹象，且北水亦見重新流入，利好投資氣氛，港股不斷向上挑戰高位，恒指有望再試24,000點。不過，值得留意的是，兩萬四關是近年估值高位所在，能否企穩並進一步突破，仍要視乎大型科技股業績能否配合，若企業盈利表現對辦，港股才有機會更上一層。
騰訊控股(00700)績後股價表現反覆。林表示，其首季收入達市場預期上限，淨利潤亦在市場預期之內。雖然由於對AI設施的投入，上季資本開支按年大增91%，盈利高增長未必可延續下一季。不過，管理層強調，人工智能(AI)已經對廣告、遊戲業務產生實質貢獻。相信在佳績支持下，股價有機會進一步挑戰前高位。
阿里巴巴(09988)及吉利汽車(00175)周四(15日)將公布業績，林嘉麒認為受惠於騰訊業績超出預期，相信會引發一波炒業績的熱潮。他指出，阿里巴巴的AI大模型概念料重新吸引投資者關注，加上股價距離之前高位仍有水位，對其後市表現持樂觀態度，投資者可以考慮作部署。
相較之下，吉利汽車雖然擬私有化極氪，且短期內計劃重組，有望成為股價上升催化劑。不過，該股目前已處短期高位，除非業績大幅好過市場預期，否則相關利好因素可能未必能完全反映在股價上。