林嘉麒：港股有望上試兩萬四　阿里巴巴業績惹憧憬

元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，中美貿易戰有紓緩迹象，且北水亦見重新流入，利好投資氣氛，港股不斷向上挑戰高位，恒指有望再試24,000點。不過，值得留意的是，兩萬四關是近年估值高位所在，能否企穩並進一步突破，仍要視乎大型科技股業績能否配合，若企業盈利表現對辦，港股才有機會更上一層。

相較之下，吉利汽車雖然擬私有化極氪，且短期內計劃重組，有望成為股價上升催化劑。不過，該股目前已處短期高位，除非業績大幅好過市場預期，否則相關利好因素可能未必能完全反映在股價上。