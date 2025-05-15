台積電：實體AI料成趨勢　2030年AI機械人市場規模衝破2730億

外媒報道，台積電今(15日)早召開2025年技術論壇台灣場次，本次論壇以人工智能(AI)加速為主題，並由亞太業務處長萬睿洋開場，預期實體AI是下一波的發展趨勢，實體應用會在機械人及自動駕駛等，預期2030年全球AI機械人市場將突破350億美元(約2,730億港元)規模，2030年每10輛汽車中，就有1輛是自動駕駛。

他分析，AI的發展會從生成式AI到代理式AI，再到實體AI，從雲端運算到邊緣運算的演進，不久將會改變超過四成的人類活動，並替人類加持，且多模態大型語言模型、數據彙整與預測分析功能將會大舉出現且頻繁使用。

萬睿洋提到，2028年前自主決策端用AI做代理決策，將會影響超過15%的生活決策，例如可利用AI決定出國的航班等，實體AI則是下一波的發展趨勢，實際應用就像是機械人及自動駕駛等。他引用市調機構的數據，預期2030年會有13億個AI機械人，2050則將達50億個。

他直言，AI功能日益強化，需要更強大的算力、更小的電晶體、更小尺寸，台積電角色就是推進先進電晶體與異質架構，着重在先進製程、3D矽堆疊、矽光子等。

最後，萬睿洋補充，去年亞太地區貢獻太積電約一成收入，使用超過180萬塊晶圓片，並成功創造超過300個產品即將進入量產。