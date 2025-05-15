調查：打工仔平均加薪2.2%連跌兩年　呢行加幅縮得最勁...

環球經濟放緩，打工仔加薪幅度亦受到影響。網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布《2025年薪酬調查報告》發現，打⼯仔平均加薪2.2%，較去年下跌1個百分點，薪酬調整幅度連續兩年下調。52%受訪者獲得加薪，加薪⼈數⽐例按年跌5個百分點，反映企業經營更趨審慎；同時有47%打⼯仔對就業前景感悲觀，增幅按年急升11個百分點。

報告顯⽰，68%受訪的全職僱員獲發花紅或/及雙糧，按年下跌5個百分點。打⼯仔今年平均獲得1.3個⽉花紅，較去年少0.1個⽉花紅。儘管花紅減少，滿意的⼈數⽐例仍稍增3個百分點⾄31%，反映打⼯仔對花紅的期望降低。

今年加薪最⾼⾸兩位⼯種分別為「物業及地產」、「公共、政府及社會服務」，上調幅度分別為3.9%及3.2%，⽽去年加薪幅度最⾼的「數據分析及研究」加幅3.1%位列第三，較去年急跌4.1百分點，跌幅最⾼。其他過往加薪情況理想的⼯種，例如「⼯程」、「資訊及科技」等，今年加薪幅度亦明顯回落。

⾯對經濟環境出現變化，有47%受訪者對就業前景表⽰悲觀，按年上升11個百分點。今年打⼯仔的轉⼯策略持續審慎，傾向穩守現職。僅24%⼈表⽰有計劃於未來三個⽉轉⼯；⽽「出現更好機會將考慮跳槽」（45%）的打⼯仔則較去年跌2個百分點。同時，有48%全職僱員表⽰，縱有感現時薪酬低於市場⽔平，但仍選擇接受，當中最⼤憂慮為「經濟下⾏令⼯作選擇減少」(34%)。

值得留意，有74%打⼯仔在過去12個⽉內曾擔⼼失業，其中「香港經濟放緩」（47%）、「地區或環球經濟放緩」（31%）及「從事⾏業不景氣」（26%）為三⼤主要因素。調查亦發現，⾼達82%擁有兩年或以下⼯作年資的打⼯仔擔⼼失業，⼈數⽐例較其他年資的受訪者為⾼。除了上述三項因素外，這批「職場新鮮⼈」亦憂慮「就業市場競爭會加劇」（31%）。

為應對失業憂慮，有35%曾擔⼼失業的打⼯仔表⽰會「制訂求職計劃及採取主動措施尋找新⼯作」；亦有32%⼈會「制訂預算及財務計劃以紓緩經濟壓⼒和焦慮情緒」。

調查又顯⽰，有91%打⼯仔有不同程度的⼯作依附情況，將⼯作排在較⾼位置、甚⾄凌駕於個⼈⽣活之上，三⼤理由為「⼯作量多、隨時候命及加班」（50%）、「放⼯後持續回覆電郵或訊息」（48%）及「僱主期望⼯作時間不清晰、志願⼯作與私⼈時間重疊」（30%），51%的打⼯仔表⽰難以在兩者之間設⽴界線。同時，逾三成35歲或以下的打⼯仔認為，職場內⾯對上司或同事之間利⽤私⼈關係或情感操控來施壓的「職場PUA」，是破壞⼯作和個⼈⽣活邊界的最重要因素之⼀。

內地⼤灣區連續兩年躋⾝境外⼯作地點三甲。調查所見，38%受訪者表⽰會考慮到內地⼤灣區尋找發展機會，當中以應屆畢業⽣及⾼級管理層的⽐例最⾼，分別有54%及63%⼈有此傾向。

Jobsdb今年⾸季委託獨⽴調查機構，透過網上問卷訪問2,771名⼈⼠。