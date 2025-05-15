中證監：將推深化科創板及創業板改革措施

中國證監會副主席陳華平在2025年「515全國投資者保護宣傳日」活動上表示，中證監全面啟動實施新一輪資本市場改革及推動資本市場高質量發展，抓緊出台深化科創板和創業板改革的一攬子政策措施，進一步增強制度的包容性及適應性，加力支持科技創新和新質生產力發展，會同各方打好穩市政策「組合拳」，切實推動提升中長期資金入市規模和比例，在穩的基礎上不斷釋放新的發展活力，增強投資者信心。

此外，將繼續加大政策支持力度，引導上市公司積極主動運用現金分紅及回購註銷等方式回饋投資者，切實提升投資者的獲得感。同時，支持受侵害投資者依法維權，推進證券期貨糾紛多元化解，堅持追「首惡」，加大對造假公司大股東及實控人等直接責任人員的查處力度，從嚴從快懲治違規減持，特別是繞道減持及變相減持等擾亂資本市場秩序的行為。

下一步，要強化基金公司與投資者利益綁定，着力解決基金「旱澇保收」等問題，豐富與中小投資者風險承受能力相適配的產品；要壓實證券公司和銷售機構等主體的責任，督促提升治理水平和合規風控能力，嚴格落實投資者適當性制度，使投資者更加充分了解產品風險、審慎作出投資決策，倡導理性投資及長期投資。