SIERRA SEA第1B期周日次輪銷售　推出385伙應市

集團副董事總經理雷霆表示，昨加推3號單位涉及288伙，周日次輪賣樓推出385伙，其中376伙以價單形式發售。樓市氣氛好轉，銀行同業拆息及按息回落，為市場注下強心針，而存款息口下調亦可推動資金流入樓市。

他續稱，同系屯門NOVO LAND第3B期已陸續交續，壓軸的第3A期料緊接最快6月登場。

新地代理執行董事陳漢麟指出，SIERRA SEA第1B期最新加推單位包括36伙一房、197伙兩房及55伙三房，實用面積302至807方呎，折實價由319.51萬至1,048.81萬元，呎價約9,645至13,345元，平均呎價約11,638元。是次新價單涵蓋較多中高層單位，屬於原價加推，整批以價單售價計算，市值逾18億元。

他又稱，該盤今日(15日)以招標售出3座29樓B室頂層特色單位，實用面積756方呎，附設平台及天台，以1,337.2萬元售出，呎價約17,688元。

至於昨日首輪銷售，最大手買家斥約2,330萬元購入5伙，而投資客比例有所在提升，佔比例逾三成。