法院裁定姻親兄弟虛假交易罪成　下月10日判刑

林泰豐承認其於2017年6月2日至2018年3月14日期間，有8次曾導致其股權水平有變，因而觸發了向聯交所及百信作出披露的責任。然而，林氏至今仍未向聯交所及百信作出所規定的披露。他承認沒有就其於百信股份的權益變動通知聯交所的控罪，法院亦裁定他罪名成立

在關鍵時間，林泰豐及柯俊年串謀買入百信股份，以將股份收市價維持於某個水平或以上。

證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，股票的市場價格應反映出真實的供求情況。以人為方式設定收市價阻礙市場重新確立真實價格，並可能會造成股票對投資者具吸引力的假象。證監會對任何削弱市場信心及廉潔穩健的市場不當行為均採取零容忍態度。

案件編號：ESS 35614/2024；ESS 35615/2024； ESS 35616/2024； ESS 35617/2024； ESS 35618/2024； ESS 35619/2024； ESS 35620/2024； ESS 35621/2024； ESS 35622/2024；35623/2024