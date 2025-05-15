證監會與區內監管機構就打擊網上騙局監管合作達成共識

國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)年會在卡塔爾多哈舉行，香港證監會推動亞太區一眾證券監管機構就加強合作以打擊網上投資騙局達成共識。同時把握機會，加強其與海外監管同業的合作交流，以繼續增進香港與區內及世界各地資本市場的連繫。另亦與來自中東、亞太、歐洲、北美及非洲地區的監管同業和多位業界代表會晤，舉行雙邊會議。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，在貿易及地緣政治局勢不明朗的環境下，資本市場監管機構已在多方面協力合作，包括分享市場情報和打擊跨境犯罪，以及制定國際標準以提升投資者對市場的信任。

會上，國際證監會組織亞太區委員會(Asia-Pacific Regional Committee)的成員探討了區內資本市場面對的新興趨勢和風險，當中包括借助深度偽造技術進行且日益猖獗的網上投資騙局，以及金融網紅的興起。

證監會投資產品部執行董事兼國際證監會組織投資管理委員會(Committee on Investment Management)主席蔡鳳儀亦是證監會代表團的一員，在以「探索私募融資(Navigating Private Finance)」為主題的專題討論時，不單就因愈來愈多零售投資者涉足私募市場及資產而衍生的主要風險及監管關注事項分享見解，亦講述了國際證監會組織在這些方面的應對工作。