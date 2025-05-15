渣打：豐富「互換通」產品將加快人民幣國際化

香港與內地監管機構擬進一步豐富「互換通」產品類型，渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，延長利率互換合約期限至30年，並且推出以貸款市場報價利率為參考利率的利率互換合約，令境外投資者可以更靈活和有效地管理人民幣利率風險，有助吸引更多國際投資者進入內地資本市場，進一步加快人民幣國際化。

自兩年前「互換通」啟動以來，兩地監管機構持續推出擴容措施，展示出中國促進內地金融市場高水平對外開放的決心。隨着愈來愈多國際投資者增加境內人民幣債券的配置，他們對通過衍生品管理人民幣利率風險的需求也持續增加，「互換通」大大方便投資者參與內地人民幣利率互換，更有效管理相關風險。今年首季，「互換通」的成交額達到超過14,000億元人民幣(下同)，按季升約18%。

儘管全球外圍環境近月尤其波動，國際投資者對境內人民幣債券保持高度興趣，3月份外資流入中國在岸債券市場的金額按月倍增至逾1,416億元（2月份：約700億元），是自2024年7月以來單月最高金額。他相信，隨着國際投資者加快提升資產配置多元化、分散資產風險，外資對中國在岸債券的配置長遠會保持升勢。