東涌東站第一期補地價約3.373億元　每呎約1045元

地政總署公布最新補地價個案，其中，東涌市地段53號地皮，佔地約81.9萬方呎，劃為住宅(甲類)地帶，當中的B地盤以私人協約方式批地，涉及地價金額約3.37299億港元，有關交易於今年3月24日簽訂。上述為港鐵公司東涌東站第一期發展地盤，以可建住宅樓面面積計算，平均每方呎樓面補價約1,045元。

整個東涌東站發展位於港鐵東涌綫東站對面，該站預計於2029年竣工，並分期發展，提供購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。而項目第一期曾於2023年底招標，當時發展涉及約1,200個住宅單位，住宅樓面約695,893方呎，並連同約87,544方呎商場樓面，但最後未收到標書而流標。

其後港鐵大幅調低前期費用及推出規模較細的純住宅部分，只要求發展商支付約3.3億元固定前期費用，分紅比例由發展商自行提出。項目於2024年重新招標，並獲4家財團入標，並由南豐集團投得項目。經修訂的首期發展位於項目的東南部分，住宅樓面面積約322,920方呎，預期提供約600伙。

另外，元朗八鄉錦上路一幅面積約18,514方呎商業地盤，涉及換地交易補地價金額約600萬元，有關交易亦於今年3月31日簽訂。