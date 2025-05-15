海欣花園半月內錄6宗成交　兩房戶新以580萬元易手

青衣海欣花園交投轉旺，本月已錄約6宗買賣，兩房戶減價58萬元後，即以580萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原施志鋼表示，鰂魚涌康怡花園5月暫錄約8宗買賣，屋苑Q座中層11室，實用面積約466方呎，兩房間隔，放盤約一個月，獲以580萬元承接，呎價約12,446元，新買家為家庭客。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角百福花園景福閣中層D室，實用面積約597方呎，3房設計，叫價560萬元，獲買家以520萬元承接，呎價約8,710元，原業主於2018年6月樓市高峰期以820萬元購入，約7年帳面損手300萬元，樓價回落約37%。

●中原石修文稱，大坑上林2座中低層B室，實用面積約788方呎，套三房間隔，以1,600萬元連車位成交，呎價約20,305元，新買家為本地客，原業主於2012年以1,700萬元連車位購入，持貨約13年帳面蝕讓100萬元。

●利嘉閣黃祥湧指，西半山天悅閣中層戶，實用面積約422方呎，兩房間隔，外區客見單位有裝修，睇樓後即進行洽購，叫價718萬元，經多番誠意洽商後，終以690萬元成交，呎價約16,351元，原業主在2020年以約835萬元買入，帳蝕145萬元。

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九龍區

●中原陳焯偉表示，奧運站一號銀海5座中層B室，實用面積約955方呎，套三房間隔，另設工人套房，擁海景，以2,055萬元沽出，呎價約21,518元，原業主於2005年10月以約1,277萬元購入。

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺2座中層B室，實用面積約658方呎，套三3房間隔，最初叫價約980萬元，放盤約1個月後吸引區內客洽詢，雙方經議價後以935萬元成交，呎價約14,210元，新買家為區內換樓客。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣宇晴軒2座中高層F室，實用面積約501方呎，兩房間隔，原先叫價800萬元，議價後以778萬元成交，呎價約15,529元，原業主於2013年以約620萬元購入。

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新界區

●美聯蘇順華表示，青衣海欣花園5月暫錄約6宗買賣，創近3年同期新高，屋苑1座高層C室，實用面積約491方呎，叫價638萬元，減價至580萬元成交，呎價約11,813元，原業主2012年4月以368萬元購入。

●中原張奇瑋指，東涌5月暫錄約15宗二手買賣，其中藍天海岸1座低層1室，實用面積約694方呎，套三房間隔，享山景，附裝修，新買家可即買即住，叫價758萬元，經議價後，減價32.2萬元，以725.8萬元成交，呎價約10,458元，新買家為區內租客。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋兆康苑K座高層2室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外區投資者見單位附設新裝修，收樓後即可放租，累減14萬元，已補價自由市場以346萬元購入投資，呎價約8,028元。

●利嘉閣郭敏輝指，粉嶺中心H座高層5室，實用面積約366方呎，兩房間隔，新買家為家庭客，單位叫價388萬元，議價後以386.8萬元售出，呎價約10,568元。

●美聯梁葦姮稱，大埔中心2座低層A室，實用面積約409方呎，兩房間隔，早前叫價450萬元放售，獲同區換樓客洽詢，雙方議價後以420萬元承接，呎價約10,269元。

●中原黃達雄表示，大埔天鑽9座中層E室，實用面積約551方呎，兩房間隔，早前叫價約700萬元，議價後以673萬元易手，呎價約12,214元，新買家為同區客，原業主持貨約6年，帳面獲利約4萬元。

●中原吳啟業表示，大埔康樂園11街單號屋，實用面積約1,214方呎，叫價約2,000萬元，議價後以1,800萬元沽出，呎價約14,827元，新買家為外區客，原業主於2015年以1,618萬元購入。

●美聯林奕俊指，大埔翡翠花園42座中層D室，實用面積約1,107方呎，三房間隔，早前叫價1,100萬元連車位放售，雙方議價後以1,038萬元連車位易手，呎價約9,377元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月暫錄約40宗二手買賣，新港城暫錄約4宗成交，包括F座高層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，日前議價後以498萬元易手，呎價約14,734元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山迎海．星灣20座中層H室，實用面積約794方呎，三房連儲物室間隔，望全海景，放盤約1年，叫價1,200萬元，減52萬元，以1,148萬元獲承接，呎價約14,458元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園10座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，去年8月未補價第二市場叫價518萬元，現在以430萬元成交，累計減價88萬元，減幅約16%，呎價約7,264元，新買家社區外綠表買。

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