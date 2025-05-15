美股道指跌193點　聯合健康暴瀉16%

美股3大指數周四早段受壓，道指跌193點，報41,857點；標指跌22點，報5,870點；納指跌139點，報19,007點。港股夜期報23,230點，跌153點，低水223點。

DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda表示，美國政府目前頻繁轉變的政治路線，勢會在經濟增長及資本市場上留下明顯影響，故將全球企業盈利預測下調約3至5個百分點。即使美股近日反彈幅度較歐洲市場還高，但DWS仍然認為歐洲市場潛力更大。

DWS估計，作為關稅戰發動國，美國將承受最大衝擊，第二季度企業盈利放緩的迹象會初步顯現。由於不明朗因素增加，投資額預料會減少。整體而言，美國經濟及工業正處於充滿挑戰的時期，DWS將2026年3月標普500指數的預測，由原先的6,300點下調至5,800點。

企業消息方面，聯合健康股價大跌16.31%，至258.07美元。據報美國司法部正在對美國聯合健康集團展開刑事調查，案件可能涉及醫療保險欺詐。

大型零售商沃爾瑪公布，截至4月底止一季內收入按年增長按年升2.53%至1,656.09億美元，純利跌12.08%至44.87億美元，其股價跌3.8%。

另外，思科公布截至4月26日止一季業績，期內收入按年增長11.39%至141.49億美元；純利按年升32.07%至24.91億美元，其股價升5.35%。