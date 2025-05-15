西沙路項目周日次輪開售　黃竹坑站全新項目料月內登場

發展商推盤攻勢持續，西貢十四鄉西沙路項目昨(14日)首輪發售160伙價單單位即日售罊，隨即安排周日(18日)進行次輪賣樓。香港仔黃竹坑站全新項目亦於今日上載樓書，部署最快本月登場。

SIERRA SEA第1B期周日次輪銷售 推出385伙應市

集團副董事總經理雷霆表示，昨加推3號價單涉及288伙，周日次輪賣樓推出385伙，其中376伙以價單形式發售。樓市氣氛好轉，銀行同業拆息及按息回落，為市場注下強心針，而存款息口下調亦可推動資金流入樓市。

他續稱，同系屯門NOVO LAND第3B期已陸續交樓，壓軸的第3A期料緊接最快6月登場。

新地代理執行董事陳漢麟指出，SIERRA SEA第1B期最新加推單位包括36伙一房、197伙兩房及55伙三房，實用面積302至807方呎，折實價由319.51萬至1,048.81萬元，呎價約9,645至13,345元，平均呎價約11,638元。是次新價單涵蓋較多中高層單位，屬於原價加推，整批以價單售價計算，市值逾18億元。

他又稱，該盤今日(15日)以招標售出3座29樓B室頂層特色單位，實用面積756方呎，附設平台及天台，以1,337.2萬元售出，呎價約17,688元。

至於昨日首輪銷售，最大手買家斥約2,330萬元購入5伙，而投資客比例有所在提升，佔比例逾三成。

港島南岸第5A期滶晨上載樓書 最快月內推售

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，貴賓廳及示範單位已準備至最後階段，料於短期內開售，計畫率先以招標形式推出四房戶型，定位參考山頂及南區超級豪宅。

她指出，中美貿易戰氣氛緩及息口回落，有利樓市發展，相信滶晨將為首個受惠的新盤豪宅項目。

滶晨提供447個單位，實用面積408至3,120方呎，其中標準單位由兩房至四房間隔，實用面積455至1,706方呎。項目設有兩大區域，29樓及以上為BAYSIDE SUITE，28樓及以下為BAYSIDE RESIDENCE，大部分飽覽深水灣及遠眺壽臣山，三房及四房實用面積由826至1,706方呎。

項目提供9個複式單位，面積最大的DEEP WATER MANOR第1A座41及42樓P2室，實用面積3,120方呎，採五房五套間隔，附設932方呎平台及私人游泳池，屬整個港島南岸項目面積最大單位 ，廳房同向，享深水灣景致。

凱和山三房戶以616萬沽出 顏景鳳：換樓鏈啟動

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，撤辣後市場信心回升，加上按揭利率預期回落，不少原本持觀望態度的家庭換樓客正式啟動換樓計劃。凱和山為區內罕有全新現樓供應，自4月中加推後，已累售接近100伙，反映首置與換樓需求同步釋放，市場已逐步形成連動式換樓鏈。

皓日三房戶連工作間1200萬元成交

港島南岸第5A期滶晨上載樓書 最快月內推售

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，貴賓廳及示範單位已準備至最後階段，料於短期內開售，計畫率先以招標形式推出四房戶型，定位參考山頂及南區超級豪宅。

她指出，中美貿易戰氣氛緩及息口回落，有利樓市發展，相信滶晨將為首個受惠的新盤豪宅項目。

滶晨提供447個單位，實用面積408至3,120方呎，其中標準單位由兩房至四房間隔，實用面積455至1,706方呎。項目設有兩大區域，29樓及以上為BAYSIDE SUITE，28樓及以下為BAYSIDE RESIDENCE，大部分飽覽深水灣及遠眺壽臣山，三房及四房實用面積由826至1,706方呎。

項目提供9個複式單位，面積最大的DEEP WATER MANOR第1A座41及42樓P2室，實用面積3,120方呎，採五房五套間隔，附設932方呎平台及私人游泳池，屬整個港島南岸項目面積最大單位 ，廳房同向，享深水灣景致。

蔚藍東岸夥美聯推置業優惠 三房買家有機會獲「足金鯉魚」

美聯物業首席區域營業董事韋文俊表示，蔚藍東岸享山海景致，鄰近港鐵油塘站，消息指項目旁的水泥廠會停運並已開始清拆，預計周邊環境將進一步改善。項目周邊生活配套完善，適合家庭客及長線投資買家。

●柏蔚森系列兩日內連沽3伙 兩房戶639萬元成交

柏蔚森系列自開售以來累售564伙，套現逾38.6億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，為去年啟德跑道區銷量最多樓盤。

此外，即日至6月30日期間購買項目相關期數指明住宅物業，可獲贈額外1至5%售價折扣。

山頂Mount Nicholson下周三招標推售B座Penthouse B室

上述頂層Penthouse單位實用面積4,217方呎，四房四套房設計，附設3,112方呎天台，並設有私人電梯大堂。

恒基營業(二)部沽出兩伙單位套現3935萬元

●恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目於周四(15日)暫售出兩伙，套現約3,935萬港元。

其中，恒基地產等6大發展商合作的啟德天瀧，連續第四日錄得成交，今日售出7座12樓A室，實用面積1,002方呎，成交價3,380萬元，呎價約33,733元。項目於四日連沽7伙，套現逾3.25億元，自以現樓形式推售後售出85伙，全盤至今累售146伙，連車位套現約60.8億元。

此外，同系上環CAINE HILL第27樓G室，實用面積196方呎，亦以555.13萬元，呎價約28,323元。項目至今累售185伙，佔全盤99%，套現約13.8億元，全盤僅餘兩伙待售。