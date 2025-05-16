東方日報B1：阿里季賺298億遜預期　派息358億氹股東

同時，阿里圖以派息穩信心，宣布擬派發年度及特別股息合計0.25美元(折合約1.95港元)，較前一年度0.2075美元的派息增加兩成，股息涉資46億美元(約358億港元)。雖然管理層強調「對業務前景充滿信心，將堅定加大投入核心業務……持續踐行提升股東回報承諾」，但市場似乎對此並不受落。阿里美股周四早段曾跌逾8%。

業績公告顯示，雲智能集團收入在撇除集團內部併表業務後，按年增速仍然升至17%，主要是由公共雲業務所帶動，其中包括AI相關產品採用量提升。阿里雲的AI產品在眾多的行業垂直領域獲得更廣泛應用，包括互聯網、零售、製造業和文化傳媒。

吳泳銘指出，目前趨勢顯示，愈來愈多公司因為AI的原因而選用雲服務，料未來數季阿里雲的收入增速「還在處於一個上升通道」。

其他業務板塊方面，包括電商平台淘寶、天貓在內的淘天集團上季收入為1,013.69億元，按年增長8.74%。其中，歸屬於中國零售商業的客戶管理收入(CMR，主要反映來自電商平台上第三方商店抽成等收入)按年增長11.8%至710.77億元，主要由折現率(Take Rate)提升所帶動。

阿里解釋，折現率的提升得益於基礎軟件服務費的影響，以及「全站推廣」的滲透率提升。然而，與先前公布業績的另一主要競爭對手相比，淘天的收入增速似乎略為遜色。

反映海外電商業務的阿里國際數字商業集團(AIDC)收入按年增長22.33%，達到335.79億元，是收入增速最快的主要業務集團。

另外，包括高德地圖、外賣平台餓了麼在內的本地生活集團收入按年增長10.29%。而菜鳥集團收入則錄得倒退，原因在於集團內部業務流程的調整，由電商業務承擔部分物流平台職責。

值得留意的是，大型對沖基金橋水最新公布的13F持倉文件顯示，該基金公司於第一季大舉加倉阿里，持股數目按季多21.19倍；截至3月底時持有的阿里ADR倉位總值7.48億美元(約58億港元)，成為了橋水第四大的美國上市證券持倉。

另外，橋水亦再次建倉美國的黃金交易所買賣基金(ETF)，並減持英偉達和Meta等。