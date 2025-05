黎家聰：中美大減關稅90天勝預期　航運業火爆

《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》決定大減關稅90天,雙方互削115%,結果超出市場預期。雖然,市場也許預期了會有好消息,但以早前特朗普對中國的強硬姿勢,大概沒有想到關稅可以一下子大減,這次建立的溝通亦顯示出特朗普對與中國貿易脫鈎,態度明顯軟化。而特朗普在社會媒體上的發文亦推高了市場樂觀情緒,大力推高股市。

在特朗普治下的市場,一切都變得幻變莫測,但其實不是沒迹可尋。特朗普第一次發文叫人買股票時令股市大幅反彈,這時又再次發文叫人買股票,結果同樣大升。聰明的玩家即使把握不到第一次,吸取教訓後,也能把握第二次。在市場生存,講求的是不斷學習和適應。正所謂:「Fool me once shame on you, fool me twice shame on me.」輸不是罪過,輸之後學習到甚麼,運用到多少才是重點。

這次90天的關稅暫緩,雖然是說90天,但其實可能更快就會有一個更清晰的畫面。因為美國向中國以外國家暫停徵收對等關稅也是90天,不過是在一個月前的90天。也就是說,大約60天後,我們可以透過觀察中國以外國家的關稅暫緩會如何處理,去判斷這次中國的關稅暫緩是樂觀還是悲觀,不用真的等到90天。

而對商家而言,在未來仍然存在高度不確定性的情況下,中國出口商和美國進口商會恐慌性下單,因為這有機會是最後的賺錢機會。

內媒報道,在關稅調整後,深圳一家跨境電商企業14日中午就把一款戶外躺椅的平台售價從109.99美元,改回之前的69.99美元,然後立即收到大量的美國訂單。

富途安逸(富途證券國際)董事 黎家聰(作者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)