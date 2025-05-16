黎家聰：中美大減關稅90天勝預期　航運業火爆

《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》決定大減關稅90天，雙方互削115%，結果超出市場預期。雖然，市場也許預期了會有好消息，但以早前特朗普對中國的強硬姿勢，大概沒有想到關稅可以一下子大減，這次建立的溝通亦顯示出特朗普對與中國貿易脫鈎，態度明顯軟化。而特朗普在社會媒體上的發文亦推高了市場樂觀情緒，大力推高股市。

在特朗普治下的市場，一切都變得幻變莫測，但其實不是沒迹可尋。特朗普第一次發文叫人買股票時令股市大幅反彈，這時又再次發文叫人買股票，結果同樣大升。聰明的玩家即使把握不到第一次，吸取教訓後，也能把握第二次。在市場生存，講求的是不斷學習和適應。正所謂：「Fool me once shame on you, fool me twice shame on me.」輸不是罪過，輸之後學習到甚麼，運用到多少才是重點。

這次90天的關稅暫緩，雖然是說90天，但其實可能更快就會有一個更清晰的畫面。因為美國向中國以外國家暫停徵收對等關稅也是90天，不過是在一個月前的90天。也就是說，大約60天後，我們可以透過觀察中國以外國家的關稅暫緩會如何處理，去判斷這次中國的關稅暫緩是樂觀還是悲觀，不用真的等到90天。

而對商家而言，在未來仍然存在高度不確定性的情況下，中國出口商和美國進口商會恐慌性下單，因為這有機會是最後的賺錢機會。

內媒報道，在關稅調整後，深圳一家跨境電商企業14日中午就把一款戶外躺椅的平台售價從109.99美元，改回之前的69.99美元，然後立即收到大量的美國訂單。

富途安逸(富途證券國際)董事 黎家聰(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)