鄧聲興：內地IP經濟產業有錢途
2025年05月16日 07:00
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近年「IP(知識產權)經濟」日益盛行。去年中國首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》、泡泡瑪特(09992)旗下Labubu系列公仔，以及具里程碑意義的中國動畫電影《哪吒2》等均為今年大爆的IP，顯示近年中國國產IP的影響力日漸加深，並帶動相關IP衍生的聯名產品、文旅景點等消費需求。
據沙利文和灼識諮詢數據，包括數碼娛樂、玩具等產品以及電影和主題公園等線下活動在內的泛娛樂行業，2024年預計近兩萬億元(人民幣‧下同)市場，潮玩市場2024年市場規模預計近900億元。灼識諮詢預計，潮玩市場未來3年複合年增長率(CAGR)為14%，2027年達到近1,300億元。故相信在相關前景下，IP衍生品消費需求和IP授權需求將持續旺盛。
內地市場仍屬起步階段
對比早年美國、日本及中國香港於上世紀90年代左右迎來人均國內生產總值(GDP)突破一萬美元的時期，該等動漫和潮玩產業亦在該時段興起，故人均GDP或許可作為相關消費的參照標準。中國人均GDP在2019年超越一萬美元，現時或正來到「IP經濟」發展的起步階段，有很大潛力。
其中，泡泡瑪特2024年全年及今年首季業績表現亮眼，去年營收按年增長106.9%至130.4億元，今年首季度預計實現收入按年增長165至170%，其中中國收入按年增長95至100%，海外收入按年增長475至480%。同時2024年歸屬母公司淨利潤按年增長188.8%至31.3億元，經調整淨利潤按年增長185.9%至34億元，毛利率按年提升5.5個百分點至66.8%，經調整淨利率按年提升7.2個百分點至26.1%。近期發布的labubu3.0，料有望隨着「IP經濟」進一步發展。
小黃鴨德盈業務惹憧憬
除專注盲盒潮玩的泡泡瑪特，涵蓋商品零售、生態文旅及遊戲文娛3大業務的小黃鴨德盈(02250)的商業模式更加多元，並致力透過「IP+」策略持續拓展邊界。集團近日公布兩項戰略升級重大進展，一是與貴州黃果樹旅遊區達成10年期合作，開發全球首個B.Duck小黃鴨主題漂流文旅項目，二是正式進軍人工智能(AI)大模型領域，成立合資公司開發智能IP產品。
此次戰略升級，料可進一步豐富集團以創新驅動IP生態發展的多元化業務布局，促進旗下3大業務的協同發展。若集團可實現IP生態系統協同效應持續強化，或可為長期穩健發展注入新動力，有望成為市場下一個「泡泡瑪特」。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)