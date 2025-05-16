Coinbase遭黑客盜取客戶資料　損失恐超過31億

剛獲晉身為標指成分股的美國最大加密貨幣交易所Coinbase透露，有美國境外員工收受網絡黑客組織賄賂，導致其客戶資料遭黑客偷取。Coinbase估計，可能要付出4億美元(31.2億港元)始能解決問題，並公布已懸紅2,000萬美元緝拿該批網絡黑客。Coinbase周四(15日)股價曾跌逾8%。

集團指，5月11日收到來歷不明的電郵，稱掌握其部分客戶帳號訊息及公司內部文件，包括客戶系統服務及管理資料。對方勒索2,000萬美元，以換取不公開有關資料。Coinbase已拒絕對方要求，並與執法部門合作調查事件。根據調查，網絡黑客聘用一些組織，針對Coinbase美國境外的後勤員工進行賄賂，從而取得有關資料。

Coinbase強調，受影響客戶的帳號密碼及私人密匙並無外洩，不過個人真實姓名、地址、電郵、電話號碼、銀行帳號部分訊息、銀行帳號結餘、身分證明文件圖片，以及社保號碼最後4個數字已外洩。該公司指，在收到電郵前，已查知有客戶資料外洩，強調僅少量客戶的資料外洩，已知會受影響客戶，並作出賠償。