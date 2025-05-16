姚浩然：港股暫難突破 阿里巴巴短期續捱沽
2025年05月16日 11:12
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（中新社圖片）
港股周五(16日)繼續受壓。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，恒指自4月低位持續反彈，基金在此期間已儲足夠貨，現時追貨意欲不大。另外，重磅科技股績後股價表現欠佳，短期或拖低大市表現。除非北水再入場大手掃貨，否則港股進一步突破機會不大。不過，由於中美貿易談判有望短期達成協議，後市未宜看得太淡，恒指料在22,800至23,800點區間上落為主。
阿里巴巴(09988)績後捱沽，姚指出，雖然其估值不算貴，但上季收入及經調整淨利潤表現差過市場預期，盈利增長亦未算快速，且投資者關注的人工智能(AI)業務，阿里雲收入增長不算突出，令股價上升動力減弱。短期若失守120元，或下試116元水平，上方阻力則在131元。至於中長線而言，則要視乎公司在AI方面能否實現實際收益，以及網購業務能否改善，股價才有機會重拾動力。
小米集團(01810)自主研發設計的手機SoC芯片「玄戒O1」，料在本月下旬發布。姚浩然認為，雖然小米有自主研發手機出台，但早前汽車事故及退車風波對股價造成壓力，相信消息短期內未必會有太大刺激作用，預計股價短期內將繼續在48至53元區間上落。