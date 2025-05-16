姚浩然：港股暫難突破　阿里巴巴短期續捱沽

港股周五(16日)繼續受壓。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，恒指自4月低位持續反彈，基金在此期間已儲足夠貨，現時追貨意欲不大。另外，重磅科技股績後股價表現欠佳，短期或拖低大市表現。除非北水再入場大手掃貨，否則港股進一步突破機會不大。不過，由於中美貿易談判有望短期達成協議，後市未宜看得太淡，恒指料在22,800至23,800點區間上落為主。