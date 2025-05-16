雷軍：小米要做最安全的車　絕不迴避任何問題

雷軍周四晚上在小米價值觀大賽後，對所有小米員工發表內部演講，談到今年是小米創業的15周年，原本已準備一系列慶典活動。「但是3月底一場突如其來的交通事故把這一切都擊碎了。我們受到了狂風暴雨般的質疑、批評和指摘。」

他指，4年前決定造車時，已特別擔心安全問題，在參與的所有的權威機構的評測也得到最高分，但沒想到交通事故，讓其意識到公眾的期待和要求遠超想像。以小米今天的規模、影響力、社會關注度都到了非常高的地方，社會和公眾要求他們去承擔一家真正的大公司、行業領導者的責任。「我們深刻的意識到，這是15年的小米無可迴避的責任。」

他向員工表示，要在汽車安全的領域成為同檔最安全的車。「我們要做的不僅僅是合規，也不僅僅是行業領先水平，我們要做的是作為汽車行業的領導者，做出(超越)行業水平的安全。」

小米電動車近期遭醜聞纏身，繼早前有汽車發生致命意外，日前又被質疑前艙蓋無助散熱。