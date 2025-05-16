美國據報警告本港銀行勿為伊朗石油交易提供資金

外媒引述知情人士報道，美國財政部代表團4月與香港的銀行會面，警告業界不要為伊朗向中國運送石油提供便利。在一個月之後，美國制裁香港9家涉嫌參與此類交易的非銀行實體。

知情人士指，美國財政部負責亞洲事務的副助理部長Jesse Baker，率團於4月7日與香港的多家銀行會面。這些銀行被要求採取行動，減少支持伊朗石油出口及其他非法交易的資金流。此外，銀行被要求透過幌子公司，甄別最終的受益所有人，並且將以非美元貨幣進行的可疑交易上報。滙豐、渣打、中銀香港等銀行代表出席會議。

報道指，是次並非美國財政部首次派代表與香港的銀行會談，但是次對伊朗的關注是一個新進展，以往的會談主要聚焦俄羅斯問題。

據報，有些在香港註冊的公司，協助伊朗向中國出售石油。該個美國財政部代表團結束香港之行後，到訪馬來西亞及新加坡，向當地的金融及海事部門表示，美方將加大對伊朗石油行業及其中國買家施壓。

報道提到，中國是伊朗出口石油的最大買家。根據大宗商品追蹤平台Kpler，4月有近610萬噸伊朗原油運抵中國獨立煉油廠。去年，中國進口7,00萬噸。然而，根據海關官方數據，中國並無進口伊朗石油。