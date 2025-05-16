二手樓價指數按周升0.26%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.70點，按周升約0.26%。受外圍利好消息刺激，港股向上，但新盤低價搶客，二手樓市持續處於拉鋸局面，短期樓價走勢反覆受壓。CCL連續7周於136點水平窄幅爭持，未破橫行悶局，仍然尋找支持位。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.70點或約2.71%。

CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。財案後7周樓價累升約1.34%，2025年樓價暫時累跌約0.68%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升約0.62%，較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.56%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.42%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.24點，按周升約0.17%，連跌5周後回穩。CCL(中小型單位)報136.33點，按周升約0.18%。CCL(大型單位)報138.56點，按周升約0.62%。CCL Mass繼續在2016年8月底水平徘徊，而CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣於2016年9月中水平徘徊。

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報135.57點，按周升約0.62%。九龍CCL_Mass報135.44點，按周升約0.56%，連升2周共約0.74%。新界西CCL_Mass報126.22點，按周升約0.17%。新界東CCL_Mass報147.19點，按周跌約1.2%。港島及新界西指數，分別處於2016年5月底及10月底水平。而九龍及新界東指數，同樣處於2016年9月底水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌約0.68%，CCL Mass跌約0.64%，CCL(中小型單位)跌約0.49%，CCL(大型單位)跌約1.63%，港島跌約2.16%，九龍升約1.22%，新界東跌約0.8%，新界西跌約1.67%。