侵侵粉絲！澳洲礦業女王Gina Rinehart首季美股投資倍增至195億

外媒報道，億萬女富豪、澳洲礦業女王Gina Rinehart首季向廣泛的市場追蹤基金投入數億美元，隨着美國總統特朗普重返白宮，她增持美國股票。

根據5月15日提交的監管文件，截至3月底，Rinehart旗下Hancock Prospecting Ltd.持有的美國上市股票及交易所買賣基金(ETF)投資組合價值約25億美元(約195億港元)。她是特朗普的支持者，自去年底以來，她的持股幾乎翻一番。她的投資增加，恰巧美國宣布對許多國家提高關稅，導致全球股市出現動盪，不過股市之後已經漸漸收復。

Rinehart的新投資主要集中在納斯達克100指數、標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數的簡單指數追蹤器。她還購入Etsy和PayPal的股份。此外，她把雪佛龍和埃克森美孚等4家石油公司的股份平倉，截至去年年底，這些公司的股份總值1.09億美元。

根據億萬富翁指數，Rinehart身家為265億美元。這位71歲的女士已成為特朗普及澳洲中右翼政黨的支持者，不過該政黨在兩周前的選舉中遭遇失敗。