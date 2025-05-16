海怡未完租約三房冇得睇樓　放盤1周劈價52萬沽出

準買家入市平盤，鴨脷洲海怡半島仍有租客居住的套三房單位，放盤約一星期，不設睇樓下，減價52萬元，獲用家以868萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島20座中層G室，實用面積約618方呎，套三房間隔，叫價920萬元，因當時仍有租客，故不設睇樓，放盤約一星期即以868萬元成交，呎價約14,045元，新買家為用家，同屋苑睇樓多時，透過觀看單位相片及影片決定購入自用。

●中原梁惠卿指，北角半山富麗園高層4室，實用面積約681方呎，三房間隔，早前叫價1050萬元放售，最終以845萬元成交，呎價約12,408元，兩者均創屋苑同類型單位近年新低，新買家為分支家庭。

●利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島7座中層C室，實用面積約811方呎，套三房連工人套房間隔，望全海景，新買家為區內客，原業主叫價1,280萬元放售，最終以1,136萬元成交，呎價約14,007元。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺2座中層F室，實用面積約490方呎，兩房間隔，原先叫價708萬元，現微減5萬元，即以703萬元成交，呎價約14,347元，原業主於2018年11月以750萬元購位，持貨近7年帳面蝕讓47萬元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣昇悅居6座極高層單位，實用面積約495方呎，兩房間隔，望市景，叫價約780萬元放售約半年，外區首置客議價後以740萬元承接，呎價約14,949元，原業主在2021年4月以約910萬元購入，帳面虧損約170萬元。

●美聯張曉盈指，大角咀港灣豪庭4座低層E室，實用面積約345方呎，兩房間隔，新買家以492萬元承接單位，呎價約14,261元，原業主於2002年2月以169.2萬元購入，約23年帳賺約322.8萬元。

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新界區

●利嘉閣鄭健沐表示，將軍澳藍塘傲7座中層D室，實用面積約418方呎，一房連開放式廚房間隔，新買家為區內客，單位原先叫價680萬元，議價後以600萬元成交，呎價約14,354元，原業主2016年以約700.6萬元購入，約9年帳面蝕100.6萬元。

●中原關偉豪指，將軍澳新都城2期7座低層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，最新以520萬元沽出，呎價約11,791元，原業主於2017年12月以626.8萬元購入，近7年半帳面需蝕讓106.8萬元，期內貶值約17%。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山曉峯灣畔2座高層B室，實用面積約684方呎，三房間隔，放盤約4個月，叫價780萬元，終減價17萬元，以763萬元成交，減幅約2.2%，呎價約11,155元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海5月暫錄約7宗二手買賣，包括迎海．星灣御17座低層B室，實用面積約811方呎，套三房間隔，叫價約1,300萬元，議價後以1,095萬元易手，呎價約13,502元，原業主持貨約11年，帳面蝕約47萬元。

●利嘉閣李偉佳指，沙田偉華中心3座中層G室，實用面積約297方呎，原則兩房間隔，新買家為區內客，睇樓後即與業主洽購，並以414.8萬元成交，呎價約13,966元。

●中原黃達雄稱，大埔居屋逸雅苑A座高層14室，實用面積約385方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約425萬元，議價後以385萬元易手，呎價約10,000元，新買家為同區客，原業主則於2016年以375萬元買入，持貨約9年帳面只獲利約10萬元。

●中原陳國輝表示，粉嶺牽晴間5月暫錄約4宗買賣，屋苑12座低層B室，實用面積約634方呎，套三房間隔，叫價約698萬元，議價後以668萬元沽出，呎價約10,536元，新買家為原居於港島區的用家。

●利嘉閣何鑫稱，北區高爾夫．御苑7座高層C室，實用面積約375方呎，一房連開放式廚房設計，新買家為外區客，以400萬元購入，呎價約10,667元，原業主於2018年以約736.3萬元一手買入，約7年帳面蝕336.3萬元，蝕幅約45.7%。

●中原王勤學表示，元朗區本月上半月錄約64宗二手買賣，按月升約7%，YOHO MIDTOWN第2座中層D室，實用面積約972方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,150萬元，獲換樓客垂青，議價後減價35萬元，以1,115萬元成交，呎價約11,471元。

●美聯郭展鵬指，元朗世宙3座中低層F室，實用面積約645方呎，套三房間隔，放盤不足24小時，同區上車客睇樓逾一年，一直物色元朗市中心物業，終以760萬元購入，呎價約11,783元，原業主2015年12月以約763.3萬元購入，帳面蝕約3.3萬元。

●美聯王亦倫表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居2座中層C室，實用面積約546方呎，叫價438萬元，外區租客睇樓兩次，即以420萬元承接，呎價約7,692元，原業主於1996年10月以約188萬元購入。

●世紀21天生置業鄭少坤指指，屯門帝濤灣1座低層A室，實用面積約1,187方呎，套三房連儲物室間隔，望園景，原先叫價750萬元，獲用家洽購，累減62萬元，減幅約8.2%，以688萬元連車位成交，呎價約5,796元。

●祥益邱家邦稱，屯門新屯門中心7座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，放盤約一星期，火速獲區內客承接，減價35萬元，以435萬元購入自用，呎價約9,416元，原業主於2024年以約400萬購入，帳面獲利約35萬。

●中原林恩信指，荃灣愉景新城12座中層F室，實用面積約650方呎，套三房間隔，5月叫價810萬元，議價後減價40萬元，以770萬元成交，呎價約11,846元，原業主於2020年6月以988萬元購入，約5年帳蝕218萬元，荃灣區本月上半月錄得約66宗二手買賣。

●中原丘祥麟表示，大嶼山愉景灣意堤6座低層A室，實用面積約1,019方呎，套三房間隔，屬一手原裝，以1,235萬元連約成交，呎價約12,120元創屋苑逾半年新高，原業主於2021年以1,610萬元購入，約4年帳面需蝕讓375萬元。

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