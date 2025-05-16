周末至少9新盤推售　西沙路項目次輪銷售超購逾86倍

樓市聚焦新盤，市場將於周末兩日(17、18日)有至少9個樓盤，合共推售約436伙。其中，西貢十四鄉西沙路項目於周日次輪賣樓，今日截止認購登記，初步估算收到逾33,000張入票，以價單發售376伙計，超額逾86倍。

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此外，項目第1A(2)期今日招標兩伙，包括Aqua Avenue第1座1樓B室，實用面積396方呎，兩房間隔，連504方呎平台，成交價718.18萬港元，呎價約18,136元。另一伙為Aqua Avenue第2座1樓F室兩房連平台戶型，售價600萬元。

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項目昨日上載樓書後，市場反應熱烈，客戶對高層BAYSIDE SUITE面向深水灣的四房雙套大單位感興趣，特別是僅各提供11伙的1,706方呎及1,559方呎四房雙套房戶型。

位於鰂魚涌K11 ATELIER King's Road貴賓廳及示範單位即將竣工，已進入最後階段，最快周內開放預約參觀，料成第二季超級豪宅市場焦點新盤。

新世界發展營業及市務部總監何家欣指出，發展商現正積極代理溝通，了解市場情況，估計港島南超級豪宅面向深水灣的大單位新供應稀缺，加上項目坐落港島區港鐵站上蓋，不排除首推面向深水灣的珍藏大宅。

瑜一‧天海兩房戶1453萬元招標售出

●華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周五(16日)以招標形式售出2B座27樓C室，實用面積522方呎，兩房梗廚間隔，成交價1,453.77萬元，呎價約27,850元，單位擁西九龍海景。

市場消息指，買家為本地家庭客，心儀何文田校網，在同區尋覓單位已有一段時間，考慮到子女報讀小學在即，並了解到單位為項目最後一間西九龍方向標準兩房單位，故入標認購。

上址售出後，同類型標準兩房單位已全數沽清，現時僅餘最後1伙為平台特色單位，為2B座1樓B室，實用面積482方呎，平台98方呎，折實價1,170.36萬元，呎價約24,281元。瑜一‧天海自4月初現樓登場後已沽出122伙，套現逾14.6億元。

凱和山周五沽2伙 三房戶以599萬售出

另一伙為1座15樓F室，實用面積586方呎，屬兩房梗廚戶型，成交價530.96萬元，呎價約9,061元。據悉，該兩伙買家均為同區換樓客。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，凱和山的三房及兩房單位連日錄得穩定承接，反映市場換樓鏈正逐步啟動。集團將繼續針對不同買家需求，調整推售策略。

OMA by the Sea兩房戶售964萬

至於OMA OMA同日亦沽出第2B座19樓F室，實用面積351方呎，一房開放式廚房戶型，成交價351萬元，呎價約10,000元。

瓏珀山套三房招標以1602萬沽出 呎價17015元

此外，該盤昨日(15日)亦以招標形式售出Crown Tower第22樓C室，四房雙套間隔，實用面積1,494方呎，成交價2,969.14萬港元，呎價約19,874元。項目開售至今累售共217伙。

啟德天瀧售出1伙三房戶及2個車位 套現4172萬元

售出單位為7座19樓A室，實用面積1,002方呎，三房套房間隔，成交價3,472萬元，呎價約34,651元。另外，該盤今日亦以700萬元售出兩個車位。

天瀧自以現樓形式推售後沽出86伙，全盤至今累售147伙，連車位共套現約61.2億元。

蔚藍東岸為指定三房戶買家設全新50萬印花稅優惠

集團營銷及市務總監黃少鴻表示，近期市場傳來多項利好消息，包括中美關稅談判取得積極進展，此外，市場預計今年內將有兩至三次減息機會，進一步降低按揭成本，刺激樓市交投。隨着項目附近水泥廠停運及開始清拆，該區環境大幅提升，是次優惠直接減輕買家的置業負擔。

截至昨日(15日)，蔚藍東岸累售458伙，套現逾41億元。

深水灣徑8號4房戶2.13億售出 相隔4年半再錄成交

●南豐集團等合作的壽臣山深水灣徑8號，相隔接近4年半再錄成交，該盤1座7樓A室，實用面積3,407方呎，四房四套房設計，以逾2.13億港元售出，呎價約62,660元。項目暫時售出20個單位，合共套現約56億元。

發展商表示，是次成交與項目以往同層單位成交價相若，對成交感到滿意，反映市場對優質低密度豪宅項目充滿信心。深水灣徑8號採低密度式布局，提供52伙分層大宅，住戶可享開揚的南區景致。

●東九龍新盤連錄買賣，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO周五(16日)沽出一伙特色戶，項目1A座地下及1樓B室地下花園複式單位，實用面積1,455方呎，四房雙套房設計，成交價4,250萬港元，呎價約29,210元。

該單位為整個MONACO系列最後一伙花園複式戶，該系列至今售出1,607伙，套現逾206億元。

同系鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS系列亦沽兩伙，其中，KOKO HILLS第2座20樓A室，實用面積1,300方呎，四房雙套房設計，以2,538萬元售出，呎價約19,523元。

至於KOKO ROSSO第7座16樓C室，實用面積467方呎，兩房梗廚間隔，成交價912萬元，呎價約19,529元。整個KOKO HILLS系列至今售出894伙，套現超過87億元。